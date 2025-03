Žalgiris sõlmis võtmemängijaga uue lepingu

Eelmisel suvel Müncheni Bayern särgi Žalgirise oma vastu vahetanud Francisco sõlmis toona Leedu klubiga 1+1 lepingu.

Francisco säravad esitused sel hooajal äratasid huvi Žalgirise konkurentides, mistõttu otsustati prantslasest tagamängijat premeerida uue lepinguga, mis kestab 2027. aastani.

Küll aga on uues kontrahtis klausel, mis lubab Franciscol oma lepingu 2026. aasta suvel välja osta, et ta saaks mõne teise klubiga liituda.

"Oleme rahul tema sooritusega nii väljakul kui ka väljaspool seda ning usume, et ta aitab meil Leedus ja Euroliigas kõrgeid eesmärke saavutada," kommenteeris Žalgirise spordidirektor Gediminas Navickas.

"Tasub mainida, et Francisco äratas mängijate turul suurt huvi. Meil on hea meel, et ta usaldab meid ja meie pingutusi. Ta tunneb end Žalgirises hästi ja saab siin mängijana edasi areneda," lisas Navickas.

Francisco on tänavu Euroliigas visanud keskmiselt 14,4 punkti, mis on meeskonna parim näitaja. Leedu kõrgliigas panustab ta keskmiselt 12,5 punkti mängu kohta.