VIDEO | Hiilgav Shorts tähistas Pariisi fännidega kaotusteseeria lõppu

Pariis alustas pea 8500 pealtvaataja ees suurepäraselt ning viskas mängu alguses 12 vastuseta punkti. Külalised vähendasid seejärel vahet, kuid jäid tagaajaja rolli ning Pariis jõudis poolajaks 48:37 eduseisuni. Milano jõudis kolmanda veerandi lõpus veel nelja punkti kaugusele, aga Pariis kontrollis mängu lõppu ning teenis kindla 92:79 (22:18, 26:19, 28:30, 16:12) võidu.

Eesti vastu Põhja-Makedoonia koosseisus mänginud tagamees T.J. Shorts tegi võidumängus suurepärase esituse, kui kogus 29 minutiga 24 punkti (kahesed 8/15, kolmesed 1/2, vabavisked 5/7), kümme resultatiivset söötu, kuus lauapalli kaks vaheltlõiget ja ühe bloki.

Pärast mängu haaras 27-aastane ameeriklane ruupori ning ronis fännide sekka, kes tähistasid kehva kaotusteseeria lõppu. "See on väga oluline võit. Me teame tabeliseisu ja teame, kui tasavägine see on. Kodus selline võit võtta, see tähendab selles liigas väga palju. Lähme selle hooga hooaja lõpuni välja," ütles Shorts pärast mängu.

Ici c'est Paris!



TJ Shorts leading the fans in the post game celebrations

Isegi Milano treener Ettore Messina tõdes, et nautis Californias kasvanud tagamängija esitust. "Shorts oli domineeriv, ta oli suurepärane. Te ei usu mind, aga mul oli väljaku äärest väga tore vaadata, kuigi ta piinas meid korralikult," sõnas Messina. "Tema juhtimisoskused avaldavad muljet, ta teeb pidevalt häid otsuseid."

Milano resultatiivseim oli 18 punkti visanud Fabien Causer, Nico Mannion lisas omalt poolt veel 17 silma. Shavon Shields viskas 10 punkti ning haaras üheksa lauda, aga Messina ütles, et Nikola Mirotic heitles terve mängu vältel vigastusega.

Euroliiga põhiturniiris on jäänud mängida vaid neli mänguvooru ning heitlus play-off'i ja play-in turniiri kohtade nimel on tõepoolest tasavägine. Pariis on 17 võidu ja 13 kaotusega viimasel play-off'i kohal, aga Monaco ja Müncheni Bayern on võitnud sama palju mänge, kuid on 12 kaotuse peal.

Play-in turniiri kohtadel on kolm klubi, kes on võitnud 16 mängu - Crvena zvezda (16-13), Barcelona (16-13) ning Milano (16-14). Viimasena pääseks praeguse seisuga edasi Partizan (15-14), Anadolu Efes ja Madridi Real vaatavad täpselt sama võiduprotsendiga aga väljast sisse. Kaunase Žalgiris (14-15) on neist kolmest vaid võidu kaugusel. Sander Raieste koduklubi Baskonia jääb neist veidi kaugemale (12-17), aga on siiski löögiulatuses.

Tabeli tipus paikneb 22 võidu ja seitsme kaotusega Olympiakos, kellele järgnevad Fenerbahce (20-9) ja Panathinaikos (18-11).