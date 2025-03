Verlin: ulmeline, et Euroopas ei saa sellise ajaga poolfinaali

Verlin jooksis neljapäevases eeljooksus välja aja 8,08, millega kaotab enda nimel olevale Eesti rekordile vaid kahe sajandikuga. Edasipääs jäi kolme sajandiku kaugusele.

"Aeg oli päris okei, aga üldiselt ma ei ole nii väga rahul, sest tundsin, et see ei olnud absoluutselt minu jooks," kommenteeris Verlin võistluse järel. "Seal kaheksandal rajal nägin ainult seda tüdrukut, kes seitsmendal rajal oli, proovisin tema kannul joosta, aga start ei olnud terav. Vahepeal oli enam-vähem okei, aga viimaselt tõkkelt maha tulek ka, kannad olid kuklas ja ma ei liikunud edasi nii nagu ma tahaks liikuda. Enne jooksu oli väike närv sees, mida mul tavalselt ei ole. Ma ei teagi kas see tuli kahjuks või kasuks."

Eeljooksude kiireim oli Verlini eeljooksu võitnud poolatar Pia Skrzyszowska ajaga 7,88, hollandlanna Nadine Visser oli 7,89-ga teine. Alla kaheksa sekundi jooksid kaheksa naist. Eeljooksude kokkuvõttes läks Verlinile kirja 18. koht, edasipääs jäi kolme sajandiku kaugusele. Suumann oli 26.

"Tuleb rahule jääda, 8,08 on ju tegelikult superaeg, aga see on ulmeline, et Euroopas selle ajaga ei saa poolfinaali. Panustasin et 8,10 on viimane aeg, millega peale saab, aga oli mis oli, pea püsti, loodetavasti saab MM-ile ka ja seal vigade paranduse teha," tõdes Verlin.

Suumanni tulemus 8,13 tähistab tema hooaja parimat aega. "Jään väga rahule, suutsin ennast kokku võtta," kommenteeris ta. "Start oli väga hea, tundsin areenile tulles, kuidas käed värisesid ja mõnus tunne tuli sisse. Reaktsiooniaeg oli hea, start oli hea, üleüldiselt läks ka sujuvalt. Väga kõva jooks oli. Ma arvan, et 8,13-ga võib praegu väga rahule jääda."