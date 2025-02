Ametlik: Eesti korvpallikoondis mängib EM-finaalturniiri Riias

Eesti korvpalliliit andis neljapäeval ametlikult teada, et Läti korvpalliliit on valinud nad oma partneriks korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks ehk Eesti koondis mängib seega Riias toimuval alagrupiturniiril.

Neli ülejäänud Riias mängivat meeskonda selguvad alagruppide loosimisel, mis toimub 27. märtsil Riias.

Alates 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist on korraldajariigil olnud võimalus valida üks partnerriik, kelle koondis paigutatakse vastavasse alagruppi.

"Eesti fännid on valmis järgima meie rahvuskoondist maailma otsani, toetades neid nii võitudes kui ka rasketel hetkedel," lausus Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

"Seetõttu on liidu kohustus muuta EuroBasket 2025 teekond meie toetajatele võimalikult kättesaadavaks ning mul on hea meel, et oleme suutnud selle ellu viia. Mul pole kahtlustki, et meie fännide hääled kõlavad üle kogu Eesti ja kajavad Riiast kuni Leedu piirini."

"Eesti Korvpalliliit on erinevate ühiste projektide kaudu loonud tugeva koostöösuhte Läti Korvpalliliiduga. Pole saladus, et üks meie peamisi eesmärke on kindlustada õigused FIBA EuroBasket 2029 alagrupiturniiri korraldamiseks Tallinnas," jätkas ta.

"Minu arvates on Läti korvpall viimastel aastatel olnud paljudele riikidele eeskujuks, korraldades edukalt tipptasemel võistlusi. Seetõttu soovime saada esmakogemust, et tagada ka Eestis muljetavaldava korvpalliturniiri korraldamine."

Läti korvpalliliidu president Raimonds Vejonis lisas: "Alates korvpalli algusaegadest Lätis on meie Eesti kolleegid olnud nii põhimõttelised vastased väljakul kui ka usaldusväärsed partnerid mängude ja turniiride korraldamisel eritasanditel, samuti korvpalli ühiselt tähistades."

"Nii oli see ka kümme aastat tagasi, kui korraldasime EuroBasket 2025 alagrupiturniiri ning Eesti rahvusvärvid olid kaunilt esindatud nii areenil kui ka Riia linnapildis," jätkas ta.

"Olen kindel, et järgmisel suvel annavad meie naabrite osav meeskond ja kirglikud fännid märkimisväärse panuse EuroBasket 2025 eduloosse."

EuroBasket 2025 alagrupiturniirid toimuvad Riias, Katowices, Limassolis ja Tamperes ajavahemikus 27. augustist 4. septembrini. Iga alagrupi neli parimat meeskonda pääsevad kohamängudele, mis peetakse Riias 6.–14. septembrini.

Enne 27. märtsil toimuvat alagrupiloosimist jagatakse meeskonnad kuude tugevusgruppi vastavalt FIBA edetabelile.

Eeldatavasti asetatakse Läti rahvuskoondis teise tugevusgruppi koos Leedu, Sloveenia ja Kreekaga, mis tähendab, et need meeskonnad omavahel alagrupifaasis ei kohtu. Eesti on prognooside kohaselt viiendas tugevusgrupis.

Esimesed 1250 "Follow Team Estonia" piletipaketti kõigile viiele Eesti koondise mängule on saadaval alates 5. märtsist siin.