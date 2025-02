Eesti matimehed pidid grusiinide nappi paremust tunnistama

Maavõistlus toimus Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones. Kui vabamaadluses kaotasid Eesti matimehed kõik neli vastasseisu grusiinidele, siis kreeka-rooma maadluses võideti viiest kohtumisest neli.

Eesti poolel olid edukad Richard Karelson, Artur Jeremejev, Ekke Kõu Leitham ja Eerik Pank. Üheksa matši kokkuvõttes kaotas Eesti napi 4:5 skooriga.

Laupäeval algab traditsiooniline Palusalu mälestusturniir, kus võistlevad 14 riigi maadlejad.

Matšide käik:

Vabamaadlus:

-61kg Rene Talts vs Rezo Marsagishvili (0:1)

-65 kg Janar Lips vs Giorgi Shonia (0:2)

-74 kg Nikolai Tarassov vs Saba Kobakhidze (0:3)

-79 kg Rasmus Ronin Jõgi vs Giorgi Natchkebia (0:4)

Kreeka-rooma maadlus:

-72 kg Artur Jeremejev vs Nika Korshia (1:4)

-82 kg Ekke Kõu Leitham vs Beka Guruli (2:4)

-87 kg Andreas Välis vs Iago Gobadze (2:5)

-97 kg Richard Karelson vs Saba Purtseladze (3:5)

-130 kg Eerik Pank vs Rati Talikishvili (4:5)