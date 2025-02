Karelson kaotas Palusalu mälestusturniiril finaalis U-23 maailmameistrile

Ainsana Eesti maadlejatest Palusalu mälestusvõistlustel finaalmatši jõudnud Richard Karelsonile tuli kuni 97 kg kaalukategoorias vastu tugev vastane, valitsev U-23 vanuseklassi maailmameister, armeenlane Hayk Khloyan, kes jäi ka finaalis peale 7:3.

"Tegelikult ma sain parteris oma asja läbi tehtud ja selle üle ma olen uhke, sest ta on ikkagi U-23 maailmameister," sõnas Karelson ERR-ile. "Ma tundsin tegelikult teine pool, et oleks püsti saanud juurde anda, aga füüsiliselt ma lihtsalt ei... on vaja veel tunduvalt rohkem vaeva näha, on näha, et ta on füüsiliselt väga tugev. Seekord läks nii, kindlasti ma ei ole rahul sellega, aga eks ma võtan siit õppetunni ja järgmine kord üritan paremini maadelda."

U-23 EM ootab ees juba märtsis, esmaspäeval lennatakse Horvaatiasse kõrgetasemelisse rahvusvahelisse laagrisse, kus algab tõsisem ettevalmistus tiitlivõistlusteks. "Esialgu sooviksin U-23 vanuseklassis Euroopal ja maailmas medali võtta, kuna see on mu viimane aasta. Eelmine aasta jäi napilt puudu, aga see aasta üritaks oma ära võtta ja siis juba keskenduda täiskasvanute EM-ile. MM-ile ma veel ei oska öelda, aga eks ole näha," kommenteeris Karelson.

Kuu aega tagasi ametisse asunud maadluskoondise peatreener Juha Lappalainen jäi Palusalu turniiril nähtuga üldjoontes rahule. Töö on hooga käima läinud ja koostöö Eesti treeneritega hästi sujunud.

"Üldjoontes maadlesid meie poisid päris korralikke matše. Jah, piirdusime seekord vaid ühe finaalikohaga, aga see on ka väga tugev turniir ning nõuab veel tööd, et rohkem finaalikohti välja võidelda. Mul endalgi on veel palju tööd ees, et olukorraga tutvuda, kuid Tallinnas toimuvast on mul nüüd selgem pilt ees ja ka koostöö siinsete treeneritega toimib. Loodan kevade poole ka mujal Eestis veidi teavet koguda," ütles Lappalainen.

Kristjan Palusalu mälestusvõistlusi korraldati tänavu juba 36. korda ning nõnda peetakse meeles 1987. aastal lahkunud maadluslegendi, 1936. aasta kahekordset olümpiavõitjat nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus - vaid üht kahest sportlasest, kes selle saavutusega hakkama saanud. Palusalu mälestust peavad pühaks ka tänased noormaadlejad.

"Palusalu on ikkagi legend, minu jaoks on väga suur au võistelda tema võistlustel," kinnitas Karelson. "See aasta oli eriti tugev, palju tugevam kui eelmised aastad. See on hea, et muudeti ajavahemikku ja tänu sellele tuli see aasta rohkem võistlejaid kui eelmisel aastal."