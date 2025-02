Tartuga liitus endine Leedu noortekoondislane

Tartu Ülikool Maks&Moorits teatas, et nädalavahetusel jõudis klubisse Leedu tagamängija Karolis Giedraitis. Järgmised kaks mängu Newcastle Eaglesi ja Ogre vastu näitavad, kas ta jääb Tartusse hooaja lõpuni.

194 cm pikkune ja 26-aastane leedukas mängis detsembrikuu ühekuulise lepinguga Hispaania esiliigas C.B. Moroni ridades. Eelmisel hooajal kogus Giedraitis Šiauliai meeskonnas 16 mängu keskmisteks 3,6 punkti, 1,1 lauapalli ning 1,1 korvisöötu. Vilniusest pärit mängija on mänginud ka Leedu liigas ja Eurocupis Pasvalyse, Panevežyse ja Prienai meeskondades. Ta on kuulunud ka Leedu noortekoondistesse. Leedus on mees vormi hoidnud Vilniuse Wolvesiga koos treenides.

Giedraitise noorem vend, 24-aastane Dovydas Giedraitis kuulub Kaunase Žalgirise ridadesse.