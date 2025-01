Läänekonverentsi liider Thunder naasis võidureele

Äsja Dallasele alla jäänud Thunder alustas mängu kehvasti, kui jäi kodupubliku ees kümnepunktilisse kaotusseisu. Läänekonverentsi parim meeskond leidis aga vastuse ning jõudis avaveerandi lõpus viigini. Teisel veerandil pani Thunder oma paremuse maksma ning juhtis ühel hetkel 19 punktiga ja riietusruumidesse mindi võõrustaja 66:53 eduseisul.

Mäng kulges edasi Thunderi juhtimisel ja kuigi Portland tegi otsustaval veerandil südika spurdi ja jõudis kaks minutit enne mängu lõppu kuue punkti kaugusele, vormistas Thunder 118:108 (27:27, 39:26, 27:25, 25:30) võidu.

Kõige väärtuslikuma mängija auhinna esikandidaat Shai Gilgeous-Alexander viskas võidumängus 35 punkti ning lisas veel viis lauapalli, kolm vaheltlõiget ja ühe korvisöödu. Jalen WIlliams panustas 24 punktiga, keskmängija Isaiah Hartenstein tegi 14 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Portlandi eest kogus Deni Avdija 28 punkti, kaheksa lauda ja kaheksa korvisöötu.

Thunderist on tänu Cleveland Cavaliersi kaotusteseeriale saanud NBA-s kõige enam võite kogunud meeskond. Oklahoma City hoiab 37 võidu ja kaheksa kaotusega läänekonverentsis kindlat esikohta, Houston Rockets (30-14) on teine ning Memphis Grizzlies (31-15) on kolmas. Cavaliers (36-9) jätkab idas liidrina, aga vahe Boston Celticsi (32-14) ja New York Knicksiga (30-16) on vähenenud.

Öösel vastu teisipäeva peetakse NBA-s suisa 12 kohtumist, sealhulgas lähevad vastamisi konverentsi kolmandad Knicks ja Grizzlies.

Tähtaeg vahetustehingute tegemiseks kukub 6. veebruari hilisõhtul ning suurimad küsimärgid keerlevad ümber Miami Heati tähtmängija Jimmy Butleri, aga tema hiiglaslik leping teeb vahetustehingu keeruliseks. Tõenäoliselt uuritakse Sacramento Kingsilt ka dünaamilise tagamehe De'Aaron Foxi kohta, aga saadaval võib olla veel mitu kogenud mängijat. Kuulujuttudest on läbi käinud muuhulgas Chicago Bullsi täht Zach LaVine ning New Orleans Pelicansi ääremängijad Zion Williamson ja Brandon Ingram.