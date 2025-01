Tondiraba jääd valmistatakse Euroopa meistrivõistlusteks ette

29. jaanuaril võõrustab Tallinn taaskord iluuisutamise EM-i ning Hernits ütles, et korraldustiimi jaoks on see juba läbi käidud tee. "Oleme graafikus ilusti, alati võtame ühepäevase puhvri, et jõuaks päev varem kõik asjad valmis. Kui sportlased jõuavad teisipäeval areenile, siis sildid on püsti, põrandad on puhtad, vaibad on puhtad ja jää on maas," ütles Hernits.

Tema sõnul on peaareeni jää juba õhukeseks kraabitud. "Värvime ära, pärast tulevad logod peale ja siis saab hakata juba jääpaksust kasvatama. Tuleb 4,5-5,5 cm vahemikku, eks päris stabiilseks ei jää. Päevadega natuke muutub, aga eks me igapäevaselt mõõdame seda paksust ja hoiame seda selliselt, et alla nelja ei läheks," rääkis kogenud korraldaja.

"Ühe platsi sulatasime täitsa üles, ehitame sinna ligi pool kilomeetrit seina. Sinna tulevad meediakeskused, soojendusala, mõned kontorid ja mixed zone," lisas ta.

Iluuisutamise EM Tallinnas 2022. aastal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tallinn on EM-i võõrustanud 2010. aastal ning 2022. aastal, kui koroonaviiruse tõttu kanti maske. "Kõige suurem erinevus on, et meil ei ole Covidit enam. Saame saali täis panna ja rohkem pileteid müüa," rääkis Hernits. "Saalimahtuvus on sellises konfiguratsioonis 3000 inimest, populaarsemad alad on meeste üksiksõit ja siis naiste üksiksõit. Jäätants ja paarissõit on natuke vaeslaps."

EM-i korralduskomitee koosneb 20-30 liikmest ning Hernitsa sõnul aitab korraldamisel kaasa kogemus. "Korralduskomitee tugevus ongi kesktase, meil on inimesed, kes läbi aegade meiega kogu aeg olnud. Nad teavad, mida tegema peavad" ütles esimees.

"Teavad teisi inimesi. Hoiame oma inimesi alaliiduna, kui võistlus tuleb, siis keegi reeglina "ei" ei ütle. Kõik on tagasi tööl, see teeb korralduse palju lihtsamaks," selgitas Hernits.

Ta lisas, et parimad kohad on küll välja müüdud, aga pileteid veel jagub. Piletiinfot leiab EM-i kodulehelt. Eestit esindavad Euroopa meistrivõistlustel Niina Petrõkina ning vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko.