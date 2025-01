Eesti noored iluuisutajad panevad EM-ile raju punkti

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused kulmineeruvad traditsioonide kohaselt galaga ning Tallinnas avavad gala Eesti noored, kes enne tippude jääle tulekut tutvustavad omapärase kavaga meie muusikat ja uisukultuuri.

"Mõtlesime, et teeks midagi ägedat, et kaasaks sellele superüritusele meie noored, meie parimad tuleviku noored. Teeme sellise ägeda sõidu Trad.Attacki saatel, mis peaks tõmbama selle gala ja rahva käima," rääkis gala pealavastaja Liina-Grete Lilender.

Lilenderi sõnul valiti selle kavaga jääle pääsevad noored välja Tallinna klubide iluuisutajate seast, et saaks ühiselt treeninguid teha juba detsembrist. Huvi oli suur, kuid üle 75 noore korraga jääle tuua ei saa.

"Üle 75 me kahjuks ei saa jääle panna, kuna lihtsalt rikume jää nii ära, et pärast ei ole neil tippudel seal midagi sõita," märkis Lilender.

Lühikese aga põneva loo kokkupanek sünnib jääl hea tiimitöö tulemusena. "Tiim on meil äge. Mina olen pealavastaja ja idee autor. Mind aitavad siis David Truusa, kes on TLÜ õppejõud ning German Frolov, kes on endine jäätantsija. Meil on selline mõnus tiim koos ja ideed lendavad."

Euroopa telepubliku ees võtavad galal uisukaari 13- kuni 19-aastased noored talendid. "Ma arvan, et selles seltskonnas siin on kindlasti tuleviku Euroopa meistrivõistluste uisutajad, kes esindavad Eestit," lisas Lilender.

Koostöö lihvimiseks on veel veidi aega. EM-i kulminatsiooniks olev gala toimub 2. veebruaril.