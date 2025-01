EM toob jaanuari lõpus Tallinna Euroopa iluuisutipud

Meeste üksiksõidus on favoriidid prantslased, kaks viimast EM-tiitlit võitnud Adam Siao Him Fa ning Kevin Aymoz, kes on mõlemad sõitnud välja sel hooajal kõrgeimad punktisummad. Eestit esindavad Mihhail ja Aleksandr Selevko on hooaja tulemuste põhjal võistlejate pingereas üheksanda ja kümnenda punktisummaga, samas on Mihhail Selevko ees olevad kolm uisutajat temast vaid punkt kuni kaks kõrgema tulemusega. Nii võib oodata Tallinnas medaliheitlust pea kümne sportlase vahel, kelle seas on ka mõlemad Eesti uisutajad.

Meeste üksiksõidu võistlus algab neljapäeval, 30. jaanuaril kell 13 ja medalivõitjad selgitav vabakava toimub laupäeval, 1. veebruaril 18.

Naiste üksiksõidus läheb Niina Petrõkina EM-ile vastu hooaja kuuenda tulemusega 187,57 punkti. Kõrgeimad punktisummad on sel hooajal saavutanud Lara Naki Gutmann Itaaliast (198,49) ja kahe aasta tagune Euroopa meister Anastasia Gubanova Gruusiast (195,91). Eelmise EM-i võitja Loena Hendrickx, kes teinud hooaja algul vaid ühe võistluse, esikuuiku sekka praegu ei mahu. Naiste üksiksõit algab EM-i avapäeval, 29. jaanuari õhtul kell 17. Naiste vabakava toimub reedel, 31. jaanuaril kell 18.

Jäätantsus võib peamist tiitliheitlust oodata kaks viimast EM-kulda võitnud Itaalia paari Charlene Guignard - Marco Fabbri ning eelmistel aastatel hõbeda saanud Suurbritannia paari Lilah Fear - Lewis Gibsoni vahel. Pronksipretendente on mitmeid. Kaks aastat tagasi võitsid Soomele üle paari aastakümne jäätantsu medali Juulia Turkkila ja Matthias Versluis. Aasta eest said kodupubliku ees Kaunases pronksi Leedu paar Allison Reed ja Saulius Ambrulevicius.

Sel hooajal on tugevaid esitusi teinud ka eelmise EM-i neljas Prantsusmaa paar Evgenia Lopareva ja Geoffrey Brissaud. Jäätantsu rütmitants sõidetakse 31. jaanuaril algusega 12.30 ning jäätantsu vabatants on kavas sellele järgneval päeval kell 13.

Paarissõidus jääb eelmisel EM-il tiitli võitnud Itaalia paar vigastuse tõttu võistlusest kõrvale. Favoriitideks võib pidada sel hooaja GP-sarja finaalvõistluse võitnud Saksamaa esindajaid Minerva Fabienne Haset ja Nikita Volodini. Nende peamisteks ohustajateks on valitsevad juunioride maailmameistrid ja võistlevatest paaridest sel hooajal teise tulemuse teinud Anastasia Metelkina ja Luka Berulava Gruusiast. Paarissõidus jagatakse EM-i esimesed medalid, kui kolmapäeva päeval oleva lühikava järel selguvad võitjad paarissõidu vabakavas 30. jaanuari õhtul.