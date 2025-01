Petrõkina lihvib tehnilisi elemente: parima sõidu näitamiseks on aega vaja

Tiiu Valgemäe uisukooli korraldatud võistlusel Gliss Open osales erinevates vanuseklassides 350 iluuisutajat viiest riigist. Naiste üksiksõidu 186 punktiga võitnud Niina Petrõkina oli päev hiljem Haabersti jäähallis juba tavapärasel treeningul.

"Praegu mul see vorm tasapisi kasvab, ei ole praegu kõige parem. Proovime viia seda Euroopa meistrivõistlusteks. Tegin kavasid ja kuulasime kohtunike kommentaare ja praegu hakkame nendega töötama," ütles Petrõkina ERR-ile.

Peenemat lihvimist vajavad veel piruetid ja sammudeseeria, tööd tuleb teha kiirusega ja leida suurem enesekindlus raskel hüpete kaskaadil. "Trennis on palju parem, trennis tunnen ennast heas vormis. Aga võistlustel ei saa veel ikkagi ennast niimoodi näidata. Ma arvan, et on veel vaja aega selleks, et saaks näidata minu parimat sõitu."

Nädalavahetuse kontrollvõistlusel tundis valitsev Eesti meister end uimaselt. Ta on hooaja parimate tulemuste võrdluses EM-ile üles antud naiste pingereas oktoobris Nice'i võistlusel kogutud 187 punktiga kuues.

"Proovin praegu seda rutiini ja distsipliini hoida, proovin varem magama minna, et ei oleks sellega ka probleeme. Kui ma magan hästi, siis on rohkem jõudu," ütles Petrõkina.

Jääl ootavad Petrõkinat ees veel tugevad ja suurte koormustega treeningud. "Ma arvan, et hakkame langetama kolm või paar päeva enne EM-i, aga praegu ikka töö, töö, töö," ütles ta.

Iluuisutamise EM algab Tallinnas 29. jaanuaril ja kohe avapäeval on kavas naiste lühikava võistlus.