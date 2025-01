Tiitlikaitsja Hendrickx jääb Tallinnas peetavalt EM-ilt kõrvale

Hendrickx alustas hooaega rahvusvahelisel võistlusel Shanghais, kus sai vigaderohke vabakava järel kolmanda koha, seejärel otsustas ta pausi võtta ning loobus järjepanu erinevatest võistlustest. Nüüd teatas teda esindav agentuur, et 25-aastane belglanna vigastas detsembri alguses treeningul hüppeliigest ega pole sellest piisavalt taastunud, seetõttu ei saa ta Tallinnas peetaval EM-il võistelda.

Belgia meedia teatel alustas Hendrickx jaanuaris taas treeninguid, aga valu püsis. Reedel käis ta uuringutel, kus selgus, et hüppeliigeses on vedelik ja tsüst, mistõttu on hüppeliiges ebastabiilne.

"Selle ebastabiilsuse tõttu ei saa Loena kõiki olulisi hüppeid teha, isegi treeningul," selgitas tema agentuur. "Seetõttu on järgmisel nädalal algaval EM-il osalemine välistatud."

"Mul on sellest väga kahju. Mind on kogu hooaja saatnud ebaõnn," nentis Hendrickx. "Just siis, kui hooaja alguse probleemid olid lahenemas ja kõik kulges plaanipäraselt, väänasin hüppeliigest."

Hendrickxile tehakse sel nädalal uued uuringud ja seejärel arutab ta koos arstide ja enda tiimiga, mis saab ülejäänud hooajast.

Belgiat esindavad Tallinnas mullu pronksi võitnud Nina Pinzarrone ja Jade Hovine. Euroopa meistrivõistlused peetakse Tallinnas 29. jaanuarist 2. veebruarini, Eestit esindavad Niina Petrõkina ning vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko.