Tondiraba jäähallis käivad ettevalmistused suure iluuisupeo alguseks

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tallinnas juba kolmandat korda, seega on kogemustega jäämeister suurpeo eel rahulik, küll aga pikkadest tööpäevadest veidi väsinud.

"Siia tulevad ikkagi Euroopa tipud kohale, eks see kvaliteet on absoluutselt teine, mis ta on tavakasutuseks," sõnas ERR-ile jäämeister Raido Oja. "Aga kuna siin on rohkem aega sättida kliimat, temperatuuri, siis saab seda ka pakkuda. Kui siin hommikust õhtuni treeninghallis olla, siis sellise kvaliteediga jääd kahjuks ei saa igal pool."

Võistlusjää paksuseks on reeglite järgi viis sentimeetrit, mida valatakse kiht kihi haaval. Vett kulub tänavu umbes 50 000 liitrit. Temperatuur peab olema õige nii jää all kui jää peal. "See on inimeste arvuga seotud. Palju inimesi pealt vaatab, mis on sisetemperatuur, kui palju sooja on ja kõik see kombinatsioon peab olema õige. See käib jooksvalt," selgitas Oja.

"Tavaliselt kui me tuleme suurtele võistlustele, siis seal on jää palju parem. Isegi libiseb paremini ja tõuge tuleb suurem, aga sellega on vaja harjutada. Selleks tulevadki meil jääl enne võistlust proovitrennid," rääkis kaks aastat tagasi Espoos toimunud EM-il naiste üksiksõidus kuuenda koha saavutanud Niina Petrõkina.

Sel nädalal treenis meie medalilootus oma tavapärasel platsil, aga võistluste saal Tondiraba jäähallis on kindlasti ka palju soojem. "Minu jaoks isegi palav: mõnikord mul on raske hingata, sest mul on seal väga palav. Näiteks eelmisel hooajal mul oli vabakava kleit, mis oli väga-väga soe ja mul oli nii õudselt [raske] hingata. Aga jah, ainult neli minutit, sain hakkama," lisas kolmekordne Eesti meister.

Füüsiline ettevalmistus on kolmapäevaks suuresti juba tehtud, enne võistlust on suurem rõhk vaimsel valmisolekul. "Mentaalne puhkus ja füüsiline puhkus, siis massaažid, terapeudid. Lihtsalt selline rahulik elu tuleb praegu. Ka natuke õpin, loen õpikut – füsioloogiat, bioloogiat. Lihtsalt et pea ka töötaks hästi."

Punktide jaotus suurvõistlustel on iseenesest loogiline: mida unikaalsem uisukava, seda parem tulemus. "Kolmekordsed hüpped on ikkagi üksiksõidu rosin. Tahaks võimalikult palju kolmeseid ja meestel – issand, ma jumaldan meeste üksiksõitu – sest seal on neljased. Mehed teevad neid neljaseid kohe ohtralt," kiitis iluuisutreener Liina-Grete Lilender.

Kui pealtvaatajana on Axeleid, Lutze ja toeloop'e keeruline eristada, siis meeles peaks pidama üht – kukkumine pole üldse oluline. "Mõni ütleb, et "issand, nüüd ta kukkus, kõik on läbi" – ei ole! See on lihtsalt üks pisike apsakas," paneb Lilender pealtvaatajatele südamele. "Aga eelkõige jälgidagi seda ilu, mismoodi sooritatakse neid elemente ja kui puhtalt, lennukalt. Ja kui suured kiirused näiteks on. Seda on siin kohapeal eriti hea näha, teles võibolla mitte nii hästi. Mõni sõidab kohe 40 km/h!"