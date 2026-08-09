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Aleksandr Selevko alustas hooaega USA-s kindla esikohaga

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko.
Aleksandr Selevko. Autor/allikas: Romans Koksarovs/Läti Olümpiakomitee
Iluuisutamine

Iluuisutaja Aleksandr Selevko teenis USA-s Massachusettsi osariigis Norwoodis toimunud ISU Challenger sarja võistlusel veenva võidu.

Lühikava esituse eest 87,65 punkti korjanud ja sellega liidriks asunud Selevko uisutas pühapäevases vabakavas välja 158,50-punktilise tulemuse. Isiklikust tippmargist jäi teda lahutama veidi rohkem kui 15 punkti.

Kahe kava kokkuvõttes kujunes Selevko võidusummaks 246,15 punkti. Tema rekordiks on 270,42 punkti, mis tõi eelmisel hooajal maailmameistrivõistlustel kuuenda koha.

Nii vabakavas kui ka kokkuvõttes järgnes eestlasele kodupubliku ees uisutanud Daniel Martynov (vabakava 142,04 p; kogusumma 221,38 p). Pjedestaali kolmandale astmele astus Iisraeli esindaja Mark Gorodnitsky (vabakava 122,32 p; kogusumma 203,31 p).

Tänavu osaleb Selevko ka kahel GP-etapil. Kõigepealt hooaja esimesel GP-etapil Prantsusmaal, mis toimub oktoobri eelviimasel nädalavahetusel. Tema teine start leiab aset novembri keskel USA-s.

Toimetaja: Henrik Laever

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