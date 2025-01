Kes on Pärnu Sadama uus peatreener Kristjan Evart?

Kolme aasta tagune Eesti korvpallimeister Pärnu Sadam alustas tänavust hooaega nimeka Ukraina treeneri Vitali Stepanovskõi juhendamisel, kuid õiget minekut ei leidnudki.

22. detsembri õhtul teatas klubi peatreeneri vallandamisest. Vähem kui 24 tundi hiljem usaldati ohjad vaid 34-aastasele Kristjan Evartile. Peatreenerina esimesi samme astuva Evarti käe all on Pärnu tänaseks võitnud kolm ja kaotanud kaks kohtumist.

"Jah-sõna andmiseks väga aega ei olnud. Arusaadavalt pidi klubi juht leidma üsna kiirelt uue peatreeneri ja mina andsin selle vastuse kahe-kolme tunniga," alustas Evart. "Olen selline riskija. Korra rääkisin perekonnaga läbi, aga ma tegelikult teadsin, et nendelt tuleb selline surumine, et läheksin Pärnusse. Raske oleks olnud pärast vaadata, et keegi teine läks ning ega peatreeneri kohti siinkandis väga palju ei ole ka, et iga päev selline asi sülle kukuks."

Treenerina on Evart tugevalt distsipliini usku. "Meil on mängijatega kõik selgeks räägitud, et nii kaua kuni kõik asjad säilivad, mida tahame teha, on kõik hästi. Pahameel tekib pigem siis kui on näha üle jala laskmist või ei saada mitte midagi aru."

Gert Kullamäe esimene kokkupuude Kristjan Evartiga oli Indrek Visnapuu abitreenerina. Nüüd on Kullamäest saanud Pärnus Evarti abitreener. "Tollest aastast on mul üks võistkonnapilt, kus Evart on pildi peal, aga ega ma sellest ajast suurt midagi ei mäleta. Mäletan seda, et ta meil liiga palju mänguaega ei saanud, sest oli noor mängija, kes tuli Tallinnast Tartusse ning nagu noortel ikka, tal oli raske pildile saada," meenutas Kullamäe.

Korvpalli Eesti-Läti liiga: TalTech/Alexela – Pärnu Sadam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Just hiljuti rääkisime omavahel, et tal seda peatreenerikogemust oli ikka väga-väga vähe, aga hea on tõdeda, et ta oli valmis Pärnusse tulema ja proovima. Kindlasti see kerge ei olnud, aga algus on tehtud ja ma arvan, et hästi tehtud," lisas Kullamäe.

Evart esindas oma mängijakarjääri jooksul Tartut, Pärnut, Valgat ja Viimsit. Viimasega on tal eriline side. "Viimsis algas minu treenerikarjäär ja nad panustasid minu treeneriks saamisele väga pikalt. Olin seal kokku seitse aastat erinevate vanuseklasside treenerina kuni meesteni välja. Viimsiga on mul siiamaani hea suhe ja kindlasti on see üks väga tähtis paik minu karjääris," märkis Evart.

"[Viimsi peatreener] Valdo Lips on ilmselt minu suurim mõjutaja olnud. Ütleme nii, et Valdolt sain õppida peaaegu kõike. Tema puhul ei ole treenerina ükski asi juhuslik. See on minu jaoks miski, mida ma ise väga hindan ja proovin samamoodi teha."

Viimsis oli Evart esmalt Valdo Lipsu hoolealune ja hiljem abiline. "Minul on Kristjaniga kogemus selline, et üks päev läksin trenni andma ning ta oli just oma mängijakarjääri lõpetanud ja tuli meile treeneritööd proovima. Kui me võitsime esiliiga ja tõusime Eesti-Läti ühisliigasse, siis oli tema suur osa sellest edust. Inimesena on ta sõbralik ja hästi hea kolleeg ning usun, et nüüd oligi õige aeg peatreenerina esimene proov teha," jutustas Lips.

Valdo Lips Autor/allikas: Korvpalliklubi Viimsi

Peatreenerina tegi Evart debüüdi Keila Coolbetiga poolteist aastat tagasi, kui klubi juhendaja Peep Pahv oli ajutiselt kõrvaldatud. "Olin selleks hetkeks jõudnud treenerina sinnamaani, et oleksin olnud valmis peatreeneri kohustusi kandma, kuid ma pole kindel, kas Keila oleks sel hetkel parim koht olnud. Ma olen väga õnnelik, et Peep sai ametisse tagasi ja kõik läks vanaviisi edasi," sõnas Evart.

Kui palju Evart üldse sai abitreenerina sõna sekka öelda? "Nii Valdo kui ka Peep arvestasid minu arvamustega päris tugevalt ja meil käis tihe koostöö kõikide otsuste vastu võtmisel. Tundsin alati, et mul on selles protsessis oluline roll."

"Kristjan on normaalne mees," alustas Peep Pahv. "Ta on täiesti kossumees ja sealt kõrvalt ka perekonnamees. Mulle jäi küll selline mulje, et kõik, mis korvpallist üle jäi, selle ta suunas oma lastele ja naisele. Korvpalli mõttes on ta süvahuviline, meil tegeles alati usinalt mängude vaatamisega ja videote analüüsimisega. Inimesena ta ei ole alati kõige avatum, aga meil omavahel jututeemasid jätkus nii mängudele sõites kui ka saalis. See muutus tuli Pärnule igal juhul kasuks. Eesti klubidele sobivad Eesti treenerid rohkem, seda on ka elu näidanud."