Fotografiskas avatakse legendaarse spordifotograafi Lembit Peegli esimene isikunäitus

24. jaanuaril avatakse Tallinnas Fotografiskas legendaarse spordifotograafi Lembit Peegli näitus "Peegel/Pildis". Tegemist on Lembit Peegli esimese isikunäitusega ning see esitleb mitmeid seninägemata kaadreid tema tohutust pildikogust.

Publiku ees avaneb sissevaade Lembit Peegli loomingusse, kandes kõnekatel ja mõjusatel fotodel osa Eesti spordikultuuri loost aastatest 1970–1990, sekka kilde hilisematest spordihetkedest. Peegel, tollal paljuski vabatahtlik, rändas neil aastatel kaameraga mööda spordivõistlusi, saateks kirg, pühendumus ja sihikindlus. Tänu tema erakordsele oskusele püüda pildile spordi ilu, võlu ja valu, jäädvustusid filmirullile spordi ehedad ja eredad hetked, mis on ühe osana kujundanud Eesti ühiskonda ja kultuurilugu.

Näituse "Peegel/Pildis" põhirõhk asetseb ajalooliste hetkede tabamisel ja emotsionaalsetel olustikuvaadetel, mida Peegel on oma julge ja väleda reaktsiooniga meisterlikult edasi andnud. Ajastuomaste spordialade tiitlivõistlustel ja rahvaspordisündmustel sündinud mustvalged pildilood kõrvutuvad sinimustvalgete võiduhetkedega taasiseseisvunud Eesti esimestelt olümpiamängudelt, mis aitasid raamistada kogu riigi eneseusku ja tõusu. Jõu-, mõtte-, võimlemis- ja meeskonnaspordi möödunud ajad tulevad lopsakas nüansirikkuses esile ajastutruudel kaadritel ja vahetute emotsioonide najal, vahendajaks Lembit Peegli tabav ja terane fotokunstisilm.

Oma aja mõjukaima spordielu jäädvustajana on Lembit Peegli roll kodumaa kultuuriloos hindamatu ning tema isikunäitus on oluline samm püüdluses säilitada tema pärandit, mis ei ole suuremale üldsusele siiamaani kättesaadav olnud.

Näitusel on väljas ligikaudu 50 fotot ning selle on kureerinud Fotografiska Tallinn ja Lembit Peegel koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning spordiedendajate Are Altraja ja Peeter Keegiga.

"Lembit Peegli fotonegatiivide arhiivi sukeldumine on olnud ühtaegu põnev ja keeruline väljakutse – tegemist on tohutu pärandiga, mis ehib kodumaist spordikultuuri ning seda avades ühtis austus aukartusega. Ääretult mahukas taustatöö viis meid koostöös Lembituga lõpuks narratiivini, mida soovime publikule esitleda. Meie eesmärk on näidata olustikuehedat ajastut spordiminevikust, kus analoogfotograafia kunstiline tase oli märgiline ja mänguline," kommenteerib näituse sündi Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents ning lisab, et on au olla osa Lembitu loost.

Lembit Peegli jäädvustus 1983. aasta Tartu maratonilt. Autor/allikas: Lembit Peegel

Lembit Peegel (s 1936) tegi spordiga lähemalt tutvust möödunud sajandi viiekümnendatel aastatel, mil hakkas harrastama poksi. Poksist kujunes oluline vundament tema tulevasele elukutsele, õpetades sporti sügavamalt tunnetama ning võimaldades olla korraga keskendunud ja kiire. Sporti hakkas Lembit jäädvustama 1960. aastate alguses ning tuule tiibadesse sai ta menuka väljaandega Spordileht. Noorest poksijast Lembitust sirgus väle ja laiapõhjaline spordikajastaja, kelle nimi jäi pitserina illustreerima ühe mõjuka ja märgilise spordiajastu pildikogu.

Lembit Peegli kogus on circa 600 000 negatiivi, koos digifotodega küündib tema looming aga circa miljoni kaadrini. Peegel pildistab siiani ning teda võib tänaseni spordi tähtsündmustel kaameraga kohata.

Peagi avatav näitus toob nii avamise aegu kui kogu näituseperioodi jooksul Fotografiskasse mitmeid eriüritusi, mis viivad rändama spordiajaloo sissetallatud radadele ja taasavavad nostalgilisi peatükke Eesti kultuuriloost, ent puudutavad ka mitmeid kõnekaid ja haaravaid teemasid kaasaja spordis ja liikumiskultuuris.

"Väga inspireeriv on mahutada sport raamidesse, näitusesaali ja publikuprogrammi. Sport oma iseloomult lükkab meid oma raamidest välja, paneb proovile, arendab oskusi, hoiab ja parendab tervist. Tahame anda oma panuse sporditeemade inspireerivate ja valusate teemade tõstatamiseks, sest igikestev liikumine võiks olla kõigi soov, sõltumata vanusest, kogemusest ja rollist," rõhutab näituse laiemat eesmärki Fotografiska kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe.

Laupäeval, 25. jaanuaril on harukordne võimalus kuulata suurmeistri enda meenutusi möödunud spordiaegadest: kell 11 ja kell 13 toimuvaid näituse avatuure viivad läbi Lembit Peegel ja Are Altraja.

Veebruarikuu toob lisaks juurde kolm näituse erituuri: 5. veebruaril kell 18 saab näitust külastada koos fotograaf Jarek Jõeperaga, 16. veebruaril kell 16 koos Allar Levandi ja Tiit Karuksiga ning 27. veebruaril kell 18 koos Kaarel Antonsi ja Johannes Vedruga Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist.

Näituse toimumisele aitavad kaasa Sportland, NIKE, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Põhjala Brewery, Euroopa Spordipealinn Tallinn 2025, Rotermann, GRAM Wellness Drink, Fifaa ja Forus.