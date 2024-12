EOK esindajate kogu kinnitas eelarve ja hindas Eesti esinemist Pariisi OM-il

Eesti Olümpiakomitee (EOK) esindajate kogu andis Eesti koondise esinemisele Pariisi suveolümpiamängudel hinnanguks "hea" ja kinnitas Milano Cortina taliolümpiamängude kvalifitseerumiskriteeriumid 11 spordialal, kus Eesti sportlaste olümpialepääs on kõige tõenäolisem. Ühtlasi kinnitati 2025. aastaks EOK eelarve.

EOK esindajate kogu kinnitas ühehäälselt 2025. aastaks eelarve 14,83 miljonit eurot. Suurima osa EOK järgmise aasta eelarvest moodustab 8,3 miljoni euro ulatuses olümpiaettevalmistus ja saavutussport, sealhulgas Team Estonia programm. Toetus spordiorganisatsioonidele moodustab üle 4,3 miljoni euro. Samas kärbitakse haridus-, liikumisharrastuse-, turundus- ja olümpialiikumise projekte seoses üldiste tulude vähenemisega.

EOK peasekretäri Kristo Tohveri sõnul on eelarve sõltuvuses maailmas toimuvatest muutustest. "Suuremad kukkumised eelarve tuludelt on tulnud seoses riigi kärbetega ning Rahvusvahelise Olümpiakomitee sponsorhüvitise langusega. Samas oleme pidamas mitmeid läbirääkimisi, et oma toetajate hulka kasvatada."

EOK president Kersti Kaljulaid märkis esindajate kogul, et tema ametiaja esimesed kolm kuud on olnud tegusad. "Oleme kasutanud seda aega oma liikmetega kokku saamiseks ning järgmiste aastate strateegia paikapanekuks. Mis kõige tähtsam – meil toimub paljudes kohtades arutelu, kuhu tahame minna ning mida saavutada. Aitäh teile selle eest," ütles Kaljulaid.

Esindajate kogu andis Eesti koondise osalemisele Pariisi suveolümpiamängudel hindeks "hea". Eestit esindas 25 sportlast 13 spordialal ning toodi kümme esikümne kohta. "Medal jäi tulemata, aga meil oli piisavalt palju häid kohti esikümnes ning "hea" on igati adekvaatne hinnang," ütles tippspordikomisjoni juht Gerd Kanter.

Esindajate kogu kinnitas kvalifikatsioonikriteeriumidena 2026. aasta Milano Cortina olümpiamängudest osavõtuks Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt vastu võetud normid spordialadel, millel Eesti sportlased on praegu olümpiaettevalmistusse kaasatud ning olümpiale pääsemine on reaalne: laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, freestyle-suusatamine, lumelaud, suusahüpped, kahevõistlus, kiiruisutamine, iluuisutamine, kurling, skeleton.

EOK spordidirektor Martti Raju hinnangul võiks koondises olla 25 sportlast. "Kui lähtume rahvusvaheliselt paika pandud kriteeriumitest, siis näeme juba käesoleva hooaja tulemuste põhjal, millistel aladel oleme Milano Cortinas esindatud," sõnas Raju.

"Järgmise aasta esindajate kogus olen valmis tegema teile kokkuvõtte, kuhu jõudnud oleme. Kuna kohtade ümberjagamine toimub mitte päevadega, vaid tundidega, siis küsime teilt siis ka volitust EOK täitevkomiteele, et nimekirjad viimasel hetkel kinnitada. Nimeline ülesandmine Milano Cortina mängudele peab olema tehtud hiljemalt 26. jaanuaril 2026," selgitas Raju.

2026. aasta taliolümpiamängud toimuvad 6.-22. veebruarini, paraolümpia peetakse samas paigas 6.-15. märtsini.