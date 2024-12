FIA rallijuht Emilia Abel oma tööst: tohutult suur rõhk on administratiivsel poolel

"Kui ma juunis FIA-s täiskohaga alustasin, siis juhtisin ma off-road'i poolt, mille alla kuulus rallikross, autokross ja ka mäkketõus, mis eestlaste jaoks on täiesti tundmatu maa," selgitas Abel oma teekonda Raadio 2 hommikuprogrammis. "Iga kord pidin tööle minnes seletama, miks meil mäkketõusu ei ole. Meie kõige kõrgem mägi on 318 meetrit, ei saa mäkketõusuvõistlusi korraldada."

Nüüd lisandusid tema pädevusse ka näiteks maastikurallid eesotsas maailmakuulsa Dakariga, samuti tegeleb ta üle maailma kohalike rallisarjadega, elektriautode rallisarja ja kiirusrekordite valdkonnaga.

Abeli sõnul puudub tema töökohal rutiin. "Ei ole kahte ühesugust nädalat. Pigem ütleks, et ei ole ka kahte ühesugust päeva. Alati lähen tööle konkreetse plaaniga, aga see plaan väga harva saab teoks," lausus ta.

"Väga-väga palju on vaja osaleda erinevatel koosolekutel: nii majasisestel kui ka väliste partneritega. Lisaks sellele juhtida enda tiimi. Igal kategoorial on oma juht."

"Väga palju koostööd meie tehnilise osakonnaga, aga lisaks ka nüüd olles osa FIA management tiimist - kogu eelarvejuhtimine, administratiivsed küsimused ja nii edasi," jätkas ta.

"Aga tohutult suur rõhk on administratiivsel poolel. Kui varem arvasin, et see on suur, siis see on kindlasti olnud väga-väga palju suurem kui eeldasin."

Autorallimaailmas on ärevad ajad. MM-sarja tuleviku kohal ripuvad pidevalt erinevad küsimused. Kas seis läheb paremaks ja kas MM-sarja tuleb rohkem osalejaid?

"Ma arvan, et eelmisel nädalal mootorispordinõukogus kinnituse saanud 2027 uus tehniline juhend on kindlasti väga hea alustala selles suunas," vastas Abel.

"Hetkel on väga populaarsed WRC2 autod, kus kindlasti on konkurents väga tugev ja see kategooria on end igati tõestanud. Liigume väga-väga palju lähemale sellele suunale. Ma väga tahaks loota, et helgem tulevik on ees."

Kuigi Abel on rahvuselt eestlane ja FIA struktuurides kõrgel kohal, siis näiteks Rally Estonia kohta autoralli MM-kalendris see ei mõjuta. "Pigem ei tohi passi vaadata ja see kindlasti ei ole minu otsus. WRC kalender on puhtalt promootori pädevus ja õigus kokku panna," ütles ta.

"Kalendrisse jõuavad need riigid, kes on teinud oma kokkulepped promootoriga, aga siinkohal pean küll ütlema, et Rally Estonia oma korraldusliku pädevuse poole pealt on FIA silmis kindlasti väga-väga kõrgel. Seda on alati tööl väga-väga hea kuulda, kui räägitakse Eesti sportlastest, kui räägitakse Rally Estonia korraldusest. Uhke on olla eestlane!"