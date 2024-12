Raadik: et Tartu hakkas hokivahetusi tegema, oli meile positiivne märk

Meeste karikafinaal oli koduse klubivõrkpalli üks viimaste aegade kõrgetasemelisemaid ja haaravamaid mänge. Väljakul võitlesid kõvad isiksused, kusjuures kahe meeskonna peale saaks kokku Eesti koondise koosseisu, mis ei annaks kindlasti häbenemiseks põhjust. Lisaks oli see peatreenerite duell – Eesti koondisele viimati juhendajat otsides olidki selgelt laual just Alar Rikbergi ja Rainer Vassiljevi nimed.

Kohtumine kulges emotsionaalselt ja publik sai näha pikki ilusat kaitsemängu pakkunud pallivahetusi. Tartu surus Pärnu avageimis maadligi ja jäi peale 25:19. Pärnakad kogusid end aga äärmiselt kiiresti. Järgnev tõestas, et nemad väärisid karikavõitu. Omavigu esines vähe, rünnakuliidrid Renee Teppan ja Andrus Raadik läksid hoogu ning Tartul vastust polnud. Pärnu võitis kolm geimi vastavalt 25:18, 25:21 ja 25:19. Teppan tõi 16, Raadik 15 ja Markus Uuskari 12 punkti.

"Meie olime peas rohkem valmis," arvas Raadik ERR-iga rääkides. "Isegi, kui meil tuli kukkumisi, see esimene geim, me ei jäänud sinna mossitama või midagi. Meeskond oli täna, ma arvan, hästi. Mingi hetk hakkas Tartul palju vahetusi tulema. See oli ju vesi meie veskile. Järsku, kui seal üks mees paanikasse satub; kui hokivahetused tulevad, oli meile positiivne märk."

Eesti võrkpallikarikavõistluste finaal: Pärnu Võrkpalliklubi - Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

"Selgelt suutsid nemad täna serviga rohkem kurja teha," tõdes Tartu kapten Martti Juhkami. "Ma arvan, et mängu lõpus saime tegelikult nende tugevate servidega suhteliselt hästi hakkama. Aga siis ei olnud jälle rünnakul lahendusi. Eks me peame nuputama, mis me tegema peame. Meie neid ei suutnud niimoodi surve all panna nagu nemad meid. Ma arvan, et see hooaja teine pool saab päris põnev olema. Loodame, et Teppan veel ära ei lähe: saab veel kätte maksta," sõnas Juhkami.

Pärnu meeskonna eelmine Eesti karikavõit pärineb kaheksa aasta tagant. Viimastel aastatel on tiitleid Pärnusse jagunud harva. Eesti meistriks tuldi 2019. aasta kevadel. "Klubile tähendab see väga palju. See oli hädavajalik. See, et Renks [Teppan] appi tuli. Ma loodan, sponsorid, kui teil on kuskil üleliia diivani all raha peidus, toetage. Kindlasti läheb vaja. Üks asi veel, tänud Valmo Kriisale – pakkus meile öömaja. Hommikune puder vist toimis. Aitäh sulle!" oli Raadik rõõmus.

Naiste karikafinaali võitis Rae, kui tiitlikaitsja TalTech alistati 3:1. Viimastel hooaegadel pildile tõusnud Rae naiskonna jaoks on see tiitel Eestis esimene. Otsustavat osa mängis kolmas geim. 1:1 üldseisul voolas pigem paremini TalTechi rünnak, kuid geimi lõpp läks nugadele. Rae eest sekkus vahetusest edukalt Maria Säästla, TalTechile valmistas pettumuse kohtuniku otsus. Nii võitis geimi 27:25 ikkagi Rae.

Naiste võrkpalli karikavõistlused: Rae Spordikool/VIASTON - TalTech/Macta Beauty Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

"Eks me natuke jäime sellesse kinni, et me uskusime nii siiralt, et see punkt oli tegelikult meie oma, mis mängu lõpetas. Kahju, et nii läks, aga tegelikult ei oleks tohtinud niimoodi minna," tõdes TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann. "Me oleks pidanud veel vihasemalt peale tulema neljandas ja oleks ikkagi võinud ära võtta."

Rae vormistas karikavõidu viimase geimi 25:20 paremusega. Peatreener Raigo Tatrik tõstis nimekamate Liis Kiviloo, Silvia Pertensi ja Nette Peidi kõrval tugevalt esile noorema põlvkonna tegijaid Merili Kõrvelit, Lisandra Tatrikut ja Anni Põldmad.

"Ma väärtustan seda tiitlit, jah. See on esimene ja esimene ongi selline kõige armsam kindlasti. Ja küll neid tuleb veel – ma selles ei kahtlegi," rääkis Tatrik. "Aga see, mis on juba see võistkond toonud saalidesse, väikeseid tüdrukuid, on meeletu seal Jüris, Raes. Laste arv on suur, kes võistkonda jälgivad ja tahavad samasuguseks saada, kui need tüdrukud on."