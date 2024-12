Külaots: võis arvata, et varsti mängivad MM-tiitlimatšis Aasia maletajad

Gukesh (Elo 2783) on alles 18-aastasena maailma edetabelis viiendal kohal, mulluses finaalis Jan Nepomnjaštši alistanud 32-aastane Ding (Elo 2728) 23. kohal ehk India maletaja alustas vähemalt reitingutabelit vaadates tiitlimatši favoriidina.

"Kõige lihtsam vastus on, et see on tema esimene MM-tiitlimatš," vastas Külaots küsimusele, miks Gukesh pole soosikustaatust suutnud ära kasutada. "Ding on juba mänginud, ta teab, mis see on. Gukesh on 18-aastane, sellises vanuses mängida MM-tiitlile on peaaegu enneolematu. Ta lihtsalt ei tea, mis see on, see pole päris tavaturniir, see on midagi hoopis muud," lisas Külaots.

Käimasoleva tiitlimatši eel ei suutnud Hiina maletaja 28 järjestikuses klassikalises malepartiis võitu saavutada. "Mind üllatab see, et Ding avaldab nii tugevat vastupanu. Need tulemused, mida ta näitas pärast eelmisel aastal MM-tiitli võitmist, ei sisendanud mitte kellelegi, kaasa arvatud temale endale, mingisugust optimismi. Nüüd ta näitab, et ta ei taha seda tiitlit ära anda," sõnas Külaots.

"Kuna Ding ei olnud ei olnud alguses favoriit, siis mida vähem partiisid alles jääb, seda kõrgemaks tema võimalused kasvavad. Kui on mängida veel üks klassikaline partii pluss võib-olla tie-break, on tema šansid kõrgemad kui varem. Mina ei julgeks raha panna kummagi peale," tõdes rahvusvaheline suurmeister.

Et tiitlimatšis kohtuvad omavahel reitingutabeli viies ja 23. mees, Külaotsa arvates erilist tähtsust ei oma. "Malemaailm tunnistab seda. et Magnus Carlsen on praegu maailma parim maletaja, maletajad saavad ise sellest aru ja ta on seda kordi ja kordi tõestanud. Ma ei nimetaks seda mingiks lõheks või arusaamatuks olukorraks. Nii praegu lihtsalt on," sõnas kümnekordne Eesti meister.

Esmakordselt kohtuvad male MM-tiitlimatšis kaks Aasia maletajat. "Seda võis arvata, et see juhtub üsna varsti, et kaks Aasiast pärit maletajat omavahel mängivad. India ja Hiina on kõige suurema rahvaarvuga riigid, seal on ka kõige rohkem maletajaid. Male on seal riiklik prioriteet, see oli vältimatu, et nii läheb," mõtiskles Külaots.