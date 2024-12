Ding ja Gukesh jäid viiendat partiid järjest viiki

Kaheksas partii algas Inglise avanguga, valgete malenditega mängis Ding. Partii möödus vägagi tasavägiselt, aga pikalt käikude üle mõtisklenud Ding hakkas pärast 20. partiid ajaga hätta jääma ning tegi rabedalt eksimusi. Hiinlane oli silmnähtavalt häiritud, kuid 18-aastane Gukesh ei suutnud suurepärast olukorda realiseerida.

Partii jõudis 40. käiguni, misjärel oli Gukeshil võimalus viiki mängida, kuid väljakutsuja otsustas siiski kehvemast positsioonist edasi võidelda. Ding otsustas seejärel aga ise viigi poole mängida ning kaheksas partii lõppes pärast 51 käiku taas viigiga.

"Vähemalt ei olnud väga palju tõususid ja mõõnasid," ütles Ding pärast partiid. Ma ei tundnud täna kordagi, et oleksin võitmas. Tundsin end alates tema esimesest käigust ebamugavalt."

Gukesh tõdes pärast, et hindas olukorda veidi valesti. "Kui otsustasin viiki vältida, ei tundnud ma end väga suures ohus. Aga tegelikult ma hindasin olukorda valesti," ütles hindu. "Arvasin, et kaotasin kontrolli, aga mitte, et ma oleksin peaaegu kaotanud. Ma ei arvanud, et see nii kehv seis oli. Oleksin ma tegelikku seisu teadnud, oleksin ilmselgelt viigi võtnud."

Tema õnneks jätkus tiitlimatš aga viienda järjestikuse viigiga ning pärast kaheksat partiid on matš viigis seisul neli-neli. Tiitlimatšil mängitakse 14 klassikalist partiid ning esimene mängija, kes jõuab 7,5 punktini, kroonitakse maailmameistriks.

Tiitlimatš kestab 12. detsembrini, viigilahutajad mängitakse vajadusel 13. detsembril.