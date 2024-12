Ding ja Gukesh mängisid tiitlimatšis taas viiki: võita on väga keeruline

18-aastane India maletaja alustas neljapäevast vastasseisu Kataloonia avanguga ning üllatas siis kümnendal käigul Bc3-ga, millele otsis Ding vastust ligi 20 minutit. Tiitlikaitsjal õnnestus aga Gukeshi ründealged kindlalt neutraliseerida ning 54 käigu ja ligi nelja tunni järel lepiti kuuendat järjestikust korda viigiga.

Tiitlimatšis on jäänud pidada veel viis partiid, üheksa vastasseisu järel on mõlemal neli ja pool punkti. "Kumbki pole selgelt parem, ehk võita on siin väga keeruline," tõdes Ding pärast neljapäevast viiki.

"Seni on olnud väga põnev matš. Olen kasutamata jätnud mõned võimalused, aga seda on teinud ka tema. Oleme mõlemad näidanud võitlejahinge ja huvitavat malet: viis huvitavat partiid on veel ees," sõnas Gukesh D.

Reedel on Singapuris puhkepäev ning mängimisega jätkatakse laupäeval, kui tiitlimatši eel 28 klassikalist malepartiid võiduta olnud ning maailma edetabelis 23. kohale langenud Dingil on kasutada valged malendid.