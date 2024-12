Ding ja Gukesh vahetasid võite

Pärast seitset järjestikust viigiga lõppenud partiid haaras ohjad enda kätte väljakutsuja Gukesh Dommaraju, kes pani pühapäeval 11. partiis oma paremuse maksma 29 käiguga. Valitsev maailmameister Ding Liren ei jäänud vastust võlgu ning surus 12. partiis Gukeshi kaotust tunnistama 39. käigul.

"Matši alguses tundsin end väga hästi, aga pärast 17. käiku (Qd2) ei olnud ma kindel, mida edasi teha," tunnistas Gukesh esmaspäevase kaotuse järel. "Mõistagi ma pole tänase tulemusega rahul. Tegelikult oleks ka eile võinud minna teisiti. Vähemalt on kokkuvõttes seis võrdne ja kaks partiid on veel jäänud, nii et tänane kaotus ei ole suur hoop minu võiduvõimalustele."

"See oli võib-olla parim partii, mida ma olen viimastel aastatel mänginud," sõnas Ding. "Ma hoidsin oma vastast pidevalt surve all. Ma ei maganud nagu eelmises partiis."

Kokkuvõttes on mõlemal maletajal kirjas 6 punkti. Teisipäeval on kavas puhkepäev ning mängimisega jätkatakse kolmapäeval.

Male maailmameistrivõistluste tiitlimatš selgitatakse 14 partii põhjal. Kui seejärel on seis viigis, tulevad lisamatšid.

"This was the best Ding that exists!" (Giri) Ding Liren finishes with a rook sacrifice to end a brilliant game that levels the World Championship score at 6-6 with 2 games to go! #DingGukesh pic.twitter.com/82KnLpY9ou