9-palli finaalis kohtuvad taaskord Mägi ja Grabe

Suursoosik Denis Grabe võitis Tallinnas piljardi 9-palli Eesti meistrivõistluste põhiturniiril laupäeval viis matši ja jõudis tiitlikaitsjana finaali. Kõige rohkem pakkus talle konkurentsi snuukriäss Andres Petrov, kelle Grabe alistas veerandfinaalis skooriga 9:6.

Ka reedel, kui Grabe tuli 8-palli Eesti meistriks, võitis ta veerandfinaalis just Petrovi. "Ta on väga hea mängija, snuukri profiturneel mänginud. Ta mängib hästi, aga ikkagi kuulimängijana on mul eelis ja panin oma taseme maksma," ütles Grabe ERR-ile.

Teine finalist Mark Mägi sattus raskemasse tabelipoolde ja tundis suurt rõõmu, et alistas samuti finaali jõuda ihanud Mihkel Rehepappi, Karl Gnadebergi ja Gert Maimre.

Pea maksimumi pidi Mägi endast välja pigistama pääsul veerandfinaali, kui tema vastas oli tänavune U-19 vanuseklassi EM-pronks Gnadeberg, keda ta põnevas duellis tulemusega 9:6 võitis. "Karli vastu kindlasti pidin andma päris palju, et võtta see võit ja lihtsaid vigu ei tohtinud teha," sõnas Mägi.

Eesti meister selgub ETV stuudios ja otse-eetri käigus kuuendat korda. Stabiilne Mägi jõudis finaali juba viiendat korda. "Eks ma olen mänginud oma mängu ja andnud endast parima. Teised teavad, et minu vastu on raske ja eks nad ise ka väristavad minu vastu mängides. Mina lihtsalt tulen, mängi ja annan endast parima ja vaatan, kuidas läheb," sõnas neljakordne Eesti meister Mägi.

Tiitlikaitsja Grabe võitis mullu telefinaalis Mägi skooriga 11:9. "Mark on näidanud head mängu ja tuleb kindlasti tasavägine finaal ja ma loodan, et ka põnev pealtvaatajatele," sõnas ta.

Mägi ihkab revanši. "Saame homme teada, aga ma arvan millegipärast, et seekord ma võtan ära selle võidu," ütles ta.

Otseülekanne piljardi Eesti meistrivõistluste 9-palli finaalist algab kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis kell 20.00. Võitjat autasustab EOK president Kersti Kaljulaid.