Riiberit kimbutab MK-hooaja eel karm kõhuviirus

Viiel korral kahevõistluse maailma karika sarja võitjaks tulnud norralane Jarl Magnus Riiber rääkis hooaja eel, et teda on juba nädalaid kimbutanud kole kõhuviirus.

Riiber teenis oma esimese MK-sarja üldvõidu 2019. aastal ning võidutses MK-sarjas ka järgmised kolm hooaega. Aastail 2022-23 jäi ta sarjas neljandaks, aga tuli mullu taas meistriks, võites jaanuarist veebruarini lausa kümme võistlust järjest. Hooaja lõpus ta aga etappidel kaasa ei teinud, sest ravis põlvevigastust.

27-aastane Riiber rääkis aga NRK-le, et on viimased neli nädalat võidelnud kõhuviirusega. Norralane käis äsja tarkusehammast eemaldas ja kui temaga koos protseduuril käinud rahvuskoondise treener Jan Schmid osales juba järgmisel päeval orienteerumisvõistlusel, siis Riiber oli täielikult rivist väljas. "Mu keha oli väga väsinud ja sain omale kõhuviiruse külge," rääkis Riiber. "Nagu kõik teised, olin ka šokeeritud. Ei ole lõbus tualetis punast näha."

Ta ütles, et arstid pole senini paika pannud, mis teda kimbutab. "Esimesed kaks nädalat tundsin end väga halvasti, aga siis hakkasin sellest hoolimata trenni tegema. Ma loodan, et asi läheb paremuse suunas, aga erilist erinevust ma veel tundnud pole," ütles ta.

Norra koondise spordijuht Ivar Stuan ütles, et Riiberi osalus hooaja avaetapil on kahtluse all. "Teda jälitavad Norra parimad [arstid], aga garantiid pole, et ta hooaja alguseks terveks saab," ütles Stuan.

Kahevõistluse MK-hooaeg saab alguse 29. novembril Soomes Rukal, võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.