Kahevõistluse MK-sari jõuab eelseisval talvel spordisõpradeni kuuel korral

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vahendab sel hooajal kuut kahevõistluse maailma karika sarja nädalavahetust otseülekandes, samuti veebruari lõpus ja märtsi alguses toimuvaid talialade maailmameistrivõistlusi Trondheimis. Võistluspäevad jõuavad publikuni ETV kanalite ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Televaatajatel on võimalik osa saada otseülekannetest Ruka, Lillehammeri, Schonachi, Seefeldi, Otepää ja Oslo MK-etappidest. Lisaks edastab ERR ka 27. veebruarist kuni 8. märtsini Trondheimis peetava talialade maailmameistrivõistluse ülekanded.

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit märkis, et varasemad aastad on tõestanud ülekannete tähtsust ala tutvustamisel. "Teleülekanded on üks parimaid viise spordiala laiemale publikule tutvustamiseks, noortes huvi äratamiseks ja ala põnevuse esiletoomiseks," ütles Loit ning lisas, et läinud hooajal tele-eetris olnud MK-etapid läksid eestimaalastele väga korda.

"Seda näitasid nii teleauditooriumi numbrid kui ka kodust MK-etappi külastanud publik." Ta lisas, et kui Eesti sportlane on tipus, on ülekanded suurepärane viis, kuidas kõigil pöidlahoidjatel on võimalus tema edule kaasa elada.

Kahevõistlejate hooaeg algab 29. novembril Soomes Rukal, kus võistlejaid ootab esimesel võistluspäeval ees individuaalne kompakt, mis debüteeris eelmisel talvel. Selle formaadi kohaselt stardivad suusatajad murdmaarajale vastavalt hüppemäe tulemuste alusel määratud stardiaegadele.