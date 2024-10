Reinbok: oleme võistkonnaga arenemas, aga on palju positiivseid märke

Kalev/Cramo alistas laupäeval koduses suurimas korvpallilahingus Tartu Ülikooli 85:81, sealjuures tuli Eesti esiklubi viimasel veerandajal välja kümnepunktilisest kaotusseisust ja pööras mängu enda kasuks lõpuminutitega.

"Koduse liiga põhirivaalide vastu on eriti oluline võidud kätte saada, ka nendel päevadel, kus mäng kõige sujuvamalt ei jookse. Siis on eriti hea tunne, kui leiad mooduse, kuidas lõpus võidukalt välja tulla. Tartu mängis hästi, pidime leidma erinevaid viise, kuidas hakkama saada," rääkis Reinbok ETV spordiuudiste stuudios.

Kalev/Cramo sõidab esmaspäeva varahommikul Prantsusmaale, kus päev hiljem kohtutakse FIBA Euroopa karikasarja raames Le Porteliga. Tallinnas toimunud avamängus sai Kalev/Cramo 66:63 võidu, seejärel alistas Eesti esiklubi ka Bulgaaria võistkonna Rilski Sportisti ja ungarlaste Fehervari Alba.

"Kõik need kolm võistkonda on täiesti erineva stiili, erineva näoga. Prantslaste puhul on kindlasti märksõnaks atleetlikkus ja kiirus, ungarlaste puhul kaugvisked ja tagamängijatele keskendunud mäng, bulgaarlaste puhul on veterankorvpalli, korvialust jõukorvpalli rohkem. Peame kohanema erinevate stiilidega ja võidu kätte saama," sõnas Reinbok.

Kolme vooru järel on Kalev/Cramol seega täisedu, Le Portelil on teisena kaks võitu ja üks kaotus, Albal võit ja kaks kaotust ning Rilski on kaotanud kõik mängud. Lisaks kümne grupi võitjale pääsevad edasi ka kuus parimat teise koha võistkonda.

"Oleme praegu väga heas seisus, läheme igal juhul proovima alagrupp ära võita ja mõtted on seal, et saaksime puhaste paberitega edasi. Kuklas peab olema ka mõte, et kui edasi saab ka kuus parimat teise koha meeskonda, tuleb kõik mängud mängida selliselt, et kui midagi juhtub, on sul suureskoorilised võidud all," tõdes Reinbok.

Puhta keskmängijana on Kalev/Cramol meeskonnas vaid 208-sentimeetrine Patrick Tape, aga Reinboki sõnul ei peaks meeskonna komplekteeritusele mõeldes seda võtma puudujäägina. "Pikas perspektiivis on see just Euroopat silmas pidades võib-olla keeruline, aga üks meie mõte võistkonda ehitades oli see, et meil oleks olemas Eesti mängijad. Kui neid valikuid tegime, siis sellel aastal need noored mängijad on pikad tagamängijad. See andis meile võimaluse luua päris omanäoline võistkond, kus seda pikkust on, aga see tuleb tagaliinist," selgitas Reinbok.

Kalev/Cramo on võitnud seitse mängu järjest, viimane kaotus tuli täpselt kuu aega tagasi Riia VEF-i vastu, kellele jäädi alla 21 punktiga. "Oleme staadiumis, kus me oleme võistkonnaga arengujärgus. Väga raske on ennustada, kui suur potentsiaal sellel meeskonnal on ja kui palju oleme sellest kätte saanud, aga väga palju positiivseid märke on. Eesti poisid arenevad, nälg on olemas ja see on kõige tähtsam," kinnitas võistkonna abitreener.