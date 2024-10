Böckleri 30 punkti aitasid Kalev/Cramo eurosarjas raske võiduni

Eesti esiklubi tegi pärast 26:24 võiduga lõppenud avaveerandit teisel perioodil sisse suure vahe, kui hoidis külalisi esimese nelja minutiga kahe punkti peal ning läks ise ette 14 punktiga. Kalev/Cramo võitis resultatiivse avapoolaja 55:43, lauavõitlus kuulus võõrustajatele 23:9 ning Alba ei suutnud 20 minutiga võtta ühtegi ründelauda.

Ka kolmanda veerandaja alguses suurendas kodumeeskond edu 57:43 peale, aga seisul 70:60 ei suutnud mitu järjestikust pallikaotust teinud Kalev/Cramo neli ja pool minutit ühtegi punkti visata ning Alba läks esimest korda pärast mängu avakorvi taas juhtima.

Otsustaval perioodil juhtis Ungari klubi mitmel puhul ka viie punktiga, aga hiilgava mängu teinud Leemet Böckler viskas lõpuminutitel seitse punkti järjest ja aitas Kalev/Cramo lõpuks kuuepunktilise võiduni.

Böckler kogus üleplatsimehena 30 punkti (kaugvisked 6/9, kahepunktivisked 4/5, vabavisked 4/4), avapoolajal neljast kaugviskest neli tabanud Kasper Suurorg lõpetas mängu 17 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Patrick Tape arvele jäi 20 punkti ja viis lauapalli, sealjuures realiseeris keskmängija kõik kümme vabaviset.

Rünnakul neljale mehele toetunud Alba resultatiivseim oli 23 punkti visanud David Vojvoda, David Nichols lisas 19 ja Marko Filipovity 18 punkti. Eesti klubi võitis lauavõitluse 37:23, vastastel lubati lõpuks teenida neli ründelauda. Küll jäi Kalev/Cramo alrvele 18 pallikaotust.

"Mängisime lõpuks nende rütmis ja nende stiilis," kommenteeris Delfi otseülekandes Kalev/Cramo treener Heiko Rannula. "Noored poisid viskasid küll sisse, aga see oli näide sellest, kuidas meil kaitsedistsipliin kadus ära. Olime üks-üks kaitses natuke pehmed. Kõik need noored kutid: neil on potentsiaali, aga tahaks rohkem stabiilsust," tõdes juhendaja, kes jagas meestele siiski mängu viimaste minutite enda kasuks pööramise eest kiitust.

Kalev/Cramo on Europe Cupi põhiturniiril F-alagrupis võitnud kõik kolm kohtumist ja sõidab nädala pärast kordusmatšis külla Prantsusmaa klubile Le Portel.