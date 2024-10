Mehhikos MK-finaalis hõbeda võitnud Paas: tribüünid olid rahvast täis!

MK-finaaletapil Eestit esindanud Meeri-Marita Paas hindab hõbedamedalit eriti kõrgelt, sest selle võit tuli vastu ootusi ja vigastuse kiuste.

"No see on ikkagi üle kõige. See on mu kõige parem tulemus ja ma ei oodanud seda, sest sportlasele kombeks oli mul õlavigastus ja ma arvasin, et äkki ma ei saagi lasta, aga tänu kohalikele arstidele.. ma ei tea, mul pole sõnu, ma ei arvanud, et ma kullamatši jõuan," rääkis õnnelik Paas ERR-ile.

Paasi hakkas kaks päeva enne Mehhikosse sõitu vaevama vana õlatrauma, mis võis tema sõnul välja lüüa treeningute tõttu Eesti jahedas sügisilmas. Kohalike abiga sai ta aga end võistluskorda, alistas teel finaali India ja Mehhiko vibulaskurid, kuid kaotas finaalis ühe punktiga Colombia sportlasele Sara Lopezele.

"See oli ühe millimeetri küsimus. See rahvas kes seal on, mehhiklased, nad on nii... ma ei tea, nii teistmoodi, nad elavad kõigile kaasa, tribüünid olid rahvast täis, kõik kisasid, elasid kaasa, ükskõik kelle poolt. Eestlased sellised ei ole. Lihtsalt nii tore oli, et kedagi huvitab vibulaskmine," tõdes Paas.

Nüüd seisab Paasil kolme nädala pärast ees sisehooaja algus, koos uute tulemustega on kasvanud ka eesmärgid.

"Nüüd mul on nii palju eesmärke maha pandud oma raamatust, et ma pean endale uusi leidma. Aga äkki maailma esimese viie sekka jõudmine, praegu ma olen seitsmes. Ja siis juba äkki suuremad medalid, rohkem kulla peale," mõtiskles Paas.