Meeri-Marita Paas võitis MK-finaaletapil õlavalu kiuste hõbemedali

MK-finaaletapile pääsevad igas võistlusklassis kaheksa kutsetega sportlast, esimese eestlasena osales tunamullu finaaletapil Lisell Jäätma.

Paas alistas Mehhikos Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul alanud finaaletapil esmalt India vibulaskuri Jyothi Vennami 147:145 ning võitis siis poolfinaalis mehhiklannat Dafne Quinterot 147:144. Kullamatšis pidi eestlanna tunnistama Colombia sportlase Sara Lopeze ühepunktilist, 147:146 paremust.

"See võistlus on olnud täis pööraseid emotsioone," kommenteeris Paas Eesti vibuliidule. "Kaks päeva tagasi arvasin, et pean võistluse pooleli jätma, kuna õlg oli nii valus, et vibu üles vinnata oli võimatu. Tükike minu hõbedat on kõikidele suurepärastele füsiodele, arstidele ja vabatahtlikele, kes mind kogu aeg aitasid. Väiksena tundus selline suur lava võimatu saavutus, aga tänasega saan enda üle uhke olla," sõnas eestlanna.