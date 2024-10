Baskonia sai Euroliigas teise kaotuse, Barcelona võitis lisaajal

Asvel võitis avapoolaja 38:26, aga kolmandal veerandajal jäi 28:15 peale Baskonia, nii et viimasele veerandile mindi vastu Baskonia 54:53 paremuses. Baskonia hea hoog jätkus ka neljanda veerandi alguses, kui pääseti 67:56 ette, aga Asvel tegi sellest seisust 17:0 spurdi ja rohkem edu käest ei andnud.

Asveli parim oli Theo Maledon 25 punkti ja kuue lauapalliga, Neal Sako lisas 14 punkti ja võttis 12 lauapalli. Baskonia ridades tõi Chima Moneke 18 punkti ja võttis kaheksa lauapalli.

Operatsioonile minev Raieste koosseisu ei kuulunud.

Belgradi Crvena Zvezda sai hooaja esimese kaotuse, jäädes kodusaalis lisaajal 94:98 alla FC Barcelonale. Barcelona resultatiivseim oli Kevin Punter 26 punktiga, Crvena Zvezdale tõi Yago Dos Santos 23 punkti.

Viiel klubil – Crvena Zvezdal, Barcelonal, AS Monacol, Kaunase Žalgirisel ja Istanbuli Fenerbahcel – on neljast mängust kirjas kolm võitu ja üks kaotus. Baskonia on praegu liigatabelis kahe võidu ja kahe kaotusega 12. real.

Tulemused:

AS Monaco – Bologna Virtus 101:85

Istanbuli Anadolu Efes – Pireuse Olympiakos 91:89

Belgradi Crvena Zvezda – FC Barcelona 94:98 la.

Villeurbanne'i Asvel – Baskonia 76:69