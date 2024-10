Taaramäe lõpetas Hiinas ka teise etapi peagrupis

Kui päev varem läks grupifinišis võit Belgia ratturile Lionel Taminiaux'le (Lotto Dstny), võidutses teisel etapil tema kaasmaalane Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step). Teine oli üldliidriks kerkinud sakslane Max Kanter (Astana) ning kolmas britt Jake Stewart (Israel - Premier Tech).

Teisipäeval Taminiaux' järel teise koha saanud Taaramäe meeskonnakaaslane Gijs Van Hoecke oli teisel etapil üheksas ning kerkis kokkuvõttes teiseks, eestlane mahtus ka kolmapäeval peagruppi ning sai 49. koha.

Neljapäeval sõidetakse Guangxi velotuuril 214-kilomeetrine kolme kolmanda kategooria tõusuga etapp, suur osa päeva esimesest poolest möödub allamäge sõites. Neljandal etapil on kaks teise kategooria tõusu, viiendal etapil on kavas valus lõputõus, mille viimased 1,2 kilomeetrit on 14,8-protsendise tõusunurgaga. Pühapäevasel viimasel etapil sõidetakse Nanningis viis 27-kilomeetrist linnaringi.