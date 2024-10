Uus-Meremaa ralliäss tuli teist aastat järjest Euroopa meistriks

Paddon ja tema kaardilugeja John Kennard lõpetasid Sileesia ralli esimese täispika võistluspäeva liidrina, edestades itaallast Andrea Mabellinit ligemale seitsme sekundiga.

Pühapäevasel võistluspäeval otsustas Paddon liigseid riske mitte võtta ning saavutas etapi kokkuvõttes Mabellini ja iirlase Jon Armstrongi järel kolmanda koha. Sellest piisas, et kindlustada teine järjestikune EM-tiitel.

"Meie tänavune hooaeg koosnes kahest osast. Hooaja esimene pool möödus läbi raskuste, kuid teises pooles leidsime konkureerimiseks vajaliku stabiilsuse. Tuleb oma aeg ära oodata. Liiga emotsionaalseks ei saa minna, sest siis teed midagi lolli ja kõik läheb nihu. Sel aastal pidime korduvalt otsustama, et okei, võtame lihtsalt punktid, mida meile pakutakse. Tulime Sileesia rallile, et tiitel võita ja sõitsime vastavalt sellele. Loomulikult tunnen end praegu suurepäraselt, aga samas tunnen ka suurt kergendust," võttis Paddon hooaja kokku.

Üldarvestuse teise koha pälvis prantslane Mathieu Franceschi, kes jäi Paddonist lõpuks 21 punkti kaugusele. Kolmandaks tuli poolakas Mikolaj Marczyk. Sileesia rallil triumfeerinud Mabellini sai neljanda koha.

Võistkondlikus arvestuses võidutses Itaalia võistkond BRC Racing Team.

Check out the final Championship Standings for 2024 #FIAERC | #RallySilesia pic.twitter.com/3UfmIvthQ9