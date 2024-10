Krestinov Rahvuste krossil: noored ei ole meist veel üle sõitnud

Krestinov osaleb Rahvuste krossil kümnendat, Kullas 14., ning Leok juba 22. korda. "Praegu on olukord selline, kus noored ei ole meist nii-öelda üle sõitnud," sõnas Krestinov ERR-ile. "Praegune võistkond on hästi komplekteeritud, ma plaanin lähiaastatel veel üks-kaks aastat sõita ja siis aeg näitab, kas uued noored sõidavad meid üle. Praegu on selline seis," tõdes ta.

Eestil vedas ka loosiga, sest laupäevastes kvalifikatsioonisõitudes saame stardikoha valida kolmandana. "On turvalisem, kui midagi läheb untsu. Saab kurvi seest ikkagi ära keerata ja tulla mingi koha peal välja, ei pea täiesti taha jääma. Kunagi ei tea, mõnikord on vastupidi, eks näis," rääkis Leok.

"Täitsa lahe rada on, palju hüppeid, pinnas on hea. Pinnas on just nüüd sügisepoole hea, rohkem vihma on tulnud. See sobib mulle hästi, kuna sõitsin terve hooaja sarnaseid radu," ütles Kullas.

Finaalsõidud on kavas pühapäeval, mullu Prantsusmaal teenis Eesti 11. koha.