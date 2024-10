Eesti motokrossikoondis jõudis napilt finaali

36 riigist sai otse A-finaali 19 paremat ja Eesti jõudis põhivõistlusele viimasena. Sealjuures esimesena välja jäänud Jaapaniga teeniti võrdselt punkte.

Kvalifikatsioonipäeval läks igal koondisel kolmest tulemusest arvesse kaks paremat. Esimesena läksid rajale MXGP klassi sõitjad, nende seas oma kümnendat Rahvuste krossi sõitev Gert Krestinov, kel ei läinud täna start kõige paremini ja 36 mehe seas lõpetas ta sõidu 24. kohal.

"Kahjuks ei olnud start väga hea, esimesed ringid oli rahmimine. Liiga tagasihoidlikult võtsin seda asja," raputas Krestinov intervjuus ERR-ile endale tuhka pähe. "Sõidu keskel leidsin parema tempo, aga kahjuks olid ees olevad vennad juba eest ära läinud."

"Läti poisist sain mööda. Viimane ring oli kaks Lõuna-Ameerika meest seljataga, lehvitati siniseid lippe, aga täpselt aru ei saanud, mis toimub ja siis kahjuks nemad läksid mööda, mis oli väga valus."

Järgmisena pääsesid rajale MX2 klassi esindajad, kus Eesti eest läks head kohta püüdma Tanel Leok. Tema saagiks jäi 17. koht. "Rada on väga keeruline. Mehed, kes oleks võinud sõita see aasta rohkem MM-il või asju, oleks saanud parema põhja," iseloomustas Leok.

"Kui Eesti radade pealt siia tuled, siis saad aru, et võid rongist maha jääda, mis maailmas toimub. Rada on väga tehniline, aga samas hakkas meeldima. Mulle tegelikult sellised tehnilised rajad meeldivad."

Kahe sõidu järel oli Eesti üldarvestuses 22. ja kuna otse A-finaali jõuavad 19 paremat, siis pidi Open-klassi sõidus Harri Kullas tegema kindla peale soorituse. Kuigi ka tal ei läinud kõik plaanipäraselt, oli Kullase 14. koht siiski piisav, et kokkuvõttes jõudis Eesti viimasena A-finaali. Pühapäevasest B-finaalist jõuab 20 hulka veel üks koondis.

"Lõpuks oli hea uudis, et saime peale. Küll viimasena, aga A-finaal on A-finaal. See aasta saab olema raske ja endal ei olnud ka hommikul seda tunnet. Hästi-hästi raske oli rajaga, ei kohanenud hästi trennis ja sõidus ka," tunnistas Kullas.

"Paar kohta, kus kaotan väga palju aega. Tean, et suudaks ära teha, aga on samas veits riskantne. Meeskonnakross, ei taha ära kukkuda ka, iga koht on väga tähtis."

Eesti koondise mänedžeri Martin Arumäe sõnul laupäevasest esitusest pühapäeva osas siiski liiga suuri järeldusi teha ei tasu. "Kaks klassi sõidab koos ja sõitjaid on rajal poole rohkem kui täna. Homne ilm võib muutuda, rada läheb raskemaks, meie poiste eelised võivad rohkem esile tulla," ütles ta.

"Samas kõigil võib juhtuda, võib ka meil juhtuda. Homne lööb kaarte segamini. Need kohad, mis on täna, ei näita absoluutselt mingit tõde. Need, kes on Rahvuste krossi jälginud, need teavad, et isegi viimane sõit võib homme muuta palju kohtasid."