22. korda Rahvuste krossile sõitev Leok: tahaks, et nooremad võtaks üle

Kuigi nii Leokil endal kui föderatsioonil polnud tänavu plaani kogenud tsiklimeest Rahvuste krossile läkitada, mängis saatus taaskord eestlastele kätte Leoki vajalikkuse. Õige pea ees ootav 22. Rahvuste motokross on number, mille sarnast kellelgi teisel krossimaailmas ette pole näidata. Lähimad mehed on sõitnud viis-kuus krossi vähem.

"Natukene on küll raju number, jah. Kui selline olukord tuli praegu, algul ei olnudki sellist plaani. Lihtsalt see kõik kukkus meil nii välja, et päris palju sõitjaid on audis, siis tuli uuesti kiiver varnast võtta ja minna esindama," sõnas Leok.

Viimase täispika hooaja MM-sarjas tegi Tanel Leok neli aastat tagasi, ent sõitis ühe MM-etapi veel ka eelmisel aastal Lätis. Nüüdseks on põhifookus oma laste, 16-aastase Sebastiani ja 14-aastase Travise treenimisel.

"Mul on praegu kaks tsiklit olnud kodus, mis on eelmisest hooajast. Kahe hooaja peale kokku on tulnud 100 tundi, mis on väga vähe sõidutunde," nentis Leok. "Põhimõtteliselt 50 tundi aastas, eelmisel aastal tuli isegi rohkem. Tänapäeval treenin oma poisse ja kulutan raha, mis ma ise olen võitnud, nende peale. Kui poistel sära on ja sa näed positiivseid hüppeid, siis tasub edasi tegeleda. Just viimased pool aastat on olnud sellised, et Euroopa tipp on neil käega katsuda."

Endale võib see kõik päris äge olla? "Tegelikult ei ole väga äge. Kõik need unetud ööd, mis sa kühveldad autoga edasi-tagasi. See ei ole selline spordiala, et sa kütad lennukiga kohale," arutles Leok. "Tulemused on selliseks läinud, et võib-olla saaks nad oma elu ja tiimidesse ära, et saada teist kogemust. Võib-olla see annaks järgmise lükke. Kaua see isa ikka siin kõrval. Ma võin küll teada palju, aga tegelikult just järgmise arengu annaks see, kui isa läheks natuke eemale ja nad ise oleksid seal tiimis sees."

Sel korral sõidab Leok Rahvuste krossil MX2 klassis, ent sisimas loodab enam kui 500 MM-etappi sõitnud tsiklimees, et Rahvuste krossi kutset enam ei tuleks. "Mingil määral tahaks, et nooremad asjad üle võtaks. See aasta mul ei olnud peas sellist eesmärkigi, sõitsin Eesti meistrivõistlusi täiesti oma lõbuks," lausus ta.

Kas 22 jääb nüüd viimaseks? "Ei saa kunagi öelda iial, aga ma arvan küll," vastas Leok.