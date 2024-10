Jalgpalli U-21 koondis lõpetab EM-valiksarja kahe kodumänguga

Eesti noormeeste U-21 koondise peatreener Sander Post nimetas oktoobrikuisteks EM-valikmängudeks koosseisu 25 mängijat. Aastapikkuse pausi järel on U21 koondise koosseisu kaasatud Sten Jakob Viidas ja Egert Õunapuu.

"Viidas on Soomes leidnud hea hoo ja selle üle on suur heameel. Õunapuu on pärast vigastuste seljatamist end samuti positiivselt näidanud ja koha koondises igati välja teeninud," rääkis Post.

Erinevatel põhjustel jäävad koondisest eemale Erko Jonne Tõugjas, Ramol Sillamaa ja Oliver Jürgens. "Tõugjas ja Sillamaa on vigastatud. Suhtlesin ka Jürgensiga, kes andis mõista, et ei ole praegu valmis liituma ning keskendub klubi tegemistele," sõnas Post.

Noormeeste U-21 koondis alustab oktoobrikuiseid mänge neljapäeval, 10. oktoobril, kui kell 19.00 algavas kohtumises võõrustatakse Iisraeli. Käimsaolevale EM-valiksarjale pannakse punkt viis päeva hiljem, 15. oktoobril kohtumises Kosovoga, mis algab kell 18.00.

Eesti noormeeste jalgpalli U-21 koondise koosseis:

Väravavahid

Kaur Kivila (22.11.2003) – FC Kuressaare 14/0

Georg Mattias Lagus (03.03.2003) – FC Nõmme United 1/0

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Kaitsjad

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 23/0

Daniil Sõtšugov (15.01.2003) – JK Tallinna Kalev 11/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tartu JK Tammeka 11/1

Sander Alex Liit (11.04.2003) – FC Kuressaare 8/0

Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 8/0

Aleksandr Nikolajev (23.06.2003) – Nõmme Kalju FC 4/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Poolkaitsjad

Nikita Mihhailov (20.06.2002) – Tallinna FC Flora 18/1

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 15/2

Patrick Genro Veelma (15.04.2002) – Tartu JK Tammeka 10/0

Tristan Toomas Teeväli (19.05.2003) – JK Tallinna Kalev 11/2

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – ŠTK 1914 Šamorín (SVK) 8/0

Sten Jakob Viidas (24.02.2003) – Kokkolan PV (FIN) 6/1

Daniil Tarassenkov (25.02.2003) – Nõmme Kalju FC 6/0

Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – Paide Linnameeskond 4/0

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 0/0

Ründajad

Aleksandr Šapovalov (28.02.2003) – Niki Volos FC (GRE) 15/6

Taaniel Usta (17.02.2003) – JK Narva Trans 5/0

Karel Mustmaa (08.08.2005) – SL Benfica (POR) 4/0

Egert Õunapuu (20.04.2005) – FC Nõmme United 1/0

Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Sander Post

Abitreener: Igor Morozov

Väravavahtide treener: Aiko Orgla

Kehalise ettevalmistuse treener: Karel Kübar

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Arst: Timo Rahnel

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa