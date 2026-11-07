Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks

Levadia jäi Sportland Arenal kaks korda kaotusseisu: 26. minutil skooris Tiago Azevedo Baptista ja 42. minutil Mattias Männilaan. 34. minutil realiseeris aga Wendell penalti ja 60. minutil viigistas Nikoloz Kutateladze.

Mäng lõppes dramaatilisest, sest üleminutitel saatis Mattias Männilaan teist korda palli Karl Andre Vallneri valvatavasse puuri. 2:3 kaotus oleks tähendanud Levadiale hooaja teist allajäämist ja Kaljule esikolmikusse tõusmist. Paraku näitas VAR Kalju mängijale Ibrahim Jabirile eelnevas olukorras kätt ja tabamus tühistati.

Järgnenud emotsioonide möllus eemaldas peakohtunik Kevin Kaivoja nii Kalju peatreener Nikita Andrejevi kui ka abitreener Artjom Artjunini.

Samal ajal viigistasid 2:2 ka Paide Linnameeskond ja Tallinna FC Flora. Daniil Kuraksin ja Serbgei Zenjov viisid Flora avapoolajal 2:0 juhtima, aga Paide jõudis tänu Momodou Jobartehi 47. ja Daniel Cabrali 48. tabamustele teise poolaja algul kiirelt viigini.

See tähendas, et Levadia lõpetas hooaja 93 punktiga. Paide tuli 64 punktiga teiseks, Flora 62 punktiga kolmandaks ja Kalju 61 punktiga neljandaks. Eurosarja pääsu tagasid kolm esimest.

Ülejäänud kohtumistes viigistasid Kuressaare ja Nõmme United 1:1, Narva JK Trans alistas Harju JK Laagri 3:1 ja Tartu JK Tammeka kaotas Pärnu JK Vaprusele 0:5.

Kui Tammeka (53 punkti) ja Harju (47) kohad tabelis olid juba varasemast paigas, siis Vaprus tõusis seitsmendaks (40), Nõmme Unitedi sai kaheksanda koha (38) ja FC Kuressaare peab minema üleminekumängudele (37). Narva JK Trans tuli 23 silmaga viimaseks.

Enne mänge

Kell 12.20 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Nõmme Kalju FC. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari.

Kell 12.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kohtumiselt Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Märten Pajunurm.

Enne viimast vooru on meister juba selgunud, sest Levadial on koos 90 punkti. Küll aga mitte järgnevad kohad: Paidel on koos 63, Floral 61 ja Kaljul 60 punkti. Meistrisarja kolm esimest tagavad koha euroväljakutel, neljas pääseb sinna juhul, kui karikavõitja ei tule väljaspoolt esikolmikut.

Kui paigas on ka viies (Tartu JK Tammeka; 53 punkti) ja kuues (Harju JK Laagri; 47), siis järgnevalt läheb taas tihedaks: FC Nõmme Unitedil ja Pärnu JK Vaprusel on 37 punkti ning FC Kuressaarel 36 punkti. Kes sellest seltskonnast jääb viimaseks, peab pidama üleminekumänge Viimsi JK-ga. JK Narva Trans (20) kukub kindlasti alla.

Ülejäänud kolmes viimase vooru kohtumises on vastamisi JK Narva Trans - Harju JK Laagri, Tartu JK Tammeka - Pärnu JK Vaprus ja FC Kuressaare - FC Nõmme United.