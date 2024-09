Tartu Bigbank surus tiitlikaitsja Balti liiga avamängus selili

Mõlemad meeskonnad olid enne avamängu hädas haigustega ja nii ei saanud Selver x TalTechi ridades kaasa teha rünnakuliider Lincoln Williams, kelle asemel jooksis algkoosseisus platsile Jan Markus Üprus. Bigbanki poolel oli puudu põhisidemängija Aleksander Eerma, tema asemel tõstis meeskonnakaaslastele palle ette rannavollest saali tagasi kolinud Kusti Nõlvak, vahendab Volley.ee.

Avageimi kontrollis kindlalt Tartu meeskond, geimi keskel takerdus Üpruse rünnak vastase blokki ja Bigbank oli 14:9 juhtimas. Edu ei loovutatud ja geim võideti veenvalt 25:18. Ka teine vaatus kulges väljakuperemeeste dikteerimisel, kes haarasid juba 17:11 eduseisu. Geimi lõpus tuli Selver veel kolme punkti kaugusele, ent Stefan Kaibaldi serviäss andis Bigbankile uuesti neljapunktilise edu ning ka see geim kuulus Tartule, tulemuseks 25:19. Selles vaatuses vahetas tartlaste poolelt Martti Juhkami välja Valentin Kordas.

Kolmandas geimis liigutas Tallinna klubi peatreener Andres Toobal Üpruse asemel diagonaali tempomees Ian Parishi ja temposse tuli nooruke Hendrik Luuken. Selles geimis suutis Selver x TalTech paremini tegutseda, Tartu aga hakkas rohkem eksima. Parishi punkti järel olid tablool numbrid 11:7. Geimi keskel vahetas Juhkami Kordase tagasi välja, teisel pool võrku naasis Üprus diagonaali kohale. Rico Wardlow temporünnak tõi Bigbank kolme punkti kaugusele (19:16) ning Juhkami blokist auti rünnak kahandas vahe minimaalseks – 19:18.

Viigi seadis jalule Nõlvaku serviäss – 20:20. Noor sidemängija Tristan Urb sekkus seisul 21:21 Ivan Markovici asemel. Bigbank oli ikkagi otsustavatel momentidel tugevam, teenides matšpalli seisul 24:21 Juhkami ässast. Mängu lõpetas Selveri tehniline praak ja geim kuulus tulemusega 25:21 Bigbankile.

Tartu meeskonnda edukaimad olid 12 punktiga Martti Juhkami (+10) ja Stefan Kaibald (+5), 10 punkti (+3) lisas Jack Williams ja üheksa (+8) neli blokki pannud Mart Naaber. Bigbanki vastuvõtt oli 67%, rünnak 38%, blokist saadi kaheksa punkti ja servil löödi seitse ässa ning tehti üheksa viga.

Selver x TalTechi resultatiivseimaks tõusis 10 punktiga (+7) Tristan Täht, kaheksa silma (+4) panustas Ian Parish ja seitse lisasid nii Andri Aganits (+5) kui ka Keith Pupart (+1). Selveri vastuvõtt oli 58%, rünnak 32%, blokist saadi üheksa ja servilt kaks punkti (üheksa viga).

Ülejäänud viis Cronimet liigas mängivat klubi teevad hooaja avastardi järgmisel nädalavahetusel.