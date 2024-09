Alar Rikberg rabedast avamängust: kokkuvõttes olime ühtsemad ja selgelt üle

Selveril jäi avamängust eemale Lincoln Williams ning Tartul sidemängija Aleksander Eermaa. Kodumeeskond Tartu võitis kaks esimest geimi kindlalt 25:18 ja 25:19.

Kolmanda geimi alguses vahetas Tartu peatreener Alar Rikberg pingile Martti Juhkami ja Tallinna klubi pääses ette 16:9 ja 18:12. Juhkami tuli platsile tagasi, viigini jõuti seisul 20:20 ning 25:21 geimivõit tähendas ka Tartule 3:0 mänguvõitu.

"See on võrkpalliklassika, et võidad kaks geimi ja mängid korrektselt ning võib-olla tunnetad psühholoogiliselt üleolekut oma vastasest. Ja ei ole abi sellest, kui mina enne geimi algust tuletan mängijatele meelde, et esimesed punktid on kõige tähtsamad. Kolmandas geimis läksid asjad viltu mitte ühe või teise koha pealt, vaid kollektiivselt. Täna tuleb kõige rohkem uhke olla selle üle, et suutsime 9:16 kaotusseisust välja ronida," sõnas Bigbanki juhendaja Alar Rikberg.

"Tänane mäng lõppes selles mõttes täpselt sellise skooriga nagu meil hetkeseis on. Vastane ei teinud mingit imet," alustas Selveri peatreener Andres Toobal. "Suutsime neid tegelikult kaitses blokiga hoida. Mitte küll liiga hästi, aga meie enda rünnak on praegu alla igasugust arvestust."

Tartu kasuks tõid 12 punkti nurgaründajad Juhkami ja Stefan Kaibald, seejuures jäi Juhkami koguni 10 plussi. Tristan Täht tõi kaotajate kasuks kümme punkti.

"Eks ta rabe oli ja hooaja avamängule vägagi omane, aga selge on see, et Selveri meeskonda haavas päris kõvasti nende staarmängija Lincoln Williamsi eemalejäämine. Meie olime ühtsemad ja kokkuvõttes ikkagi selgelt üle," lisas Rikberg.

Ülejäänud viis Cronimet liigas mängivat klubi teevad hooaja avastardi järgmisel nädalavahetusel.