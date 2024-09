Pärnu VK treener Vassiljev: Eesti klubide tase on vahepeal paranenud

Pärnu võrkpalliklubi meeskonda juhendab algaval hooajal Rainer Vassiljev, kes töötas viimastel aastatel välismaal. Vassiljev loodab Pärnu võrkpalli uut tõusu, aga leiab samuti, et Eesti klubide tase on vahepeal paranenud.

41.-aastane Rainer Vassiljev töötas viimasel kolmel aastal Poolas, Küprosel ja Rumeenias, aga kui Pärnu kutsus sel suvel eestlase kodumaale tagasi, vastas Rakverest pärit Vassiljev jaatavalt.

Cronimet Balti liigas on ta nüüd kõrvuti kolme talle hästi tuttava Eesti treeneriga. "Tegelikult need samad treenerid, kes mu kõrval seal istusid, nende kõikidega on saanud kunagi päris lähedalt koostööd teha," ütles Vassiljev ERR-ile. "Alariga [Rikberg] oleme koondises olnud päris pikalt koos, Andres [Toobal] ja Oliver [Lüütsepp] on olnud kunagi minu abitreenerid. See on iseenesest tore."

Oma viimase tiitli võitis Pärnu viis aastat tagasi ja seejärel on finaaliski oldud vaid korra. Pärnul on uhke võrkpalliajalugu, mille taastamisel tahab Vassiljev abiks olla. "Pärnu puhul, mis ma väga positiivset nüüd ütlen: seda klubi on vedamas Tamar Nassar ja Jaanus Nõmmsalu, kelle nimed ei ole kindlasti võrkpallipublikule võõrad," rääkis Vassiljev.

"Ja kuna nad on otsustanud seda asja vedada ja ma näen, et nad panustavad väga palju. Selle pundiga liituda ja ka oma panus anda tundub huvitav. Ma olen tegelikult päris põnevil ja mitte ainult et kuidas on liigas ja kuidas mängud hakkavad minema, vaid kuidas klubile saaks ka uut hingamist sisse puhuda," rääkis treener.

Seega kohe suurde mängu, kuid konkurents on varasemast kõvem. "Ega niisama mängima ei taha tulla, loomulikult tahame finaalidesse jõuda, aga seda tahavad kõik need neli võistkonda siin," ütles Pärnu treener. "Pilt on praegu tummine sellel aastal ja kui suvel hakkas tulema uudiseid, et kes kuhu liitub, siis julgen öelda, et kõik klubid on tubli sammu edasi teinud."