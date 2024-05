Pärnu meelitas Eesti võrkpallitreeneri tagasi kodumaale

Pärnu võrkpalliklubi nimetas ametisse uue peatreeneri, kelleks on viimastel aastatel välismaal juhendanud Rainer Vassiljev.

40-aastane Vassiljev sõlmis Pärnuga kolme aasta pikkuse lepingu. "Pärast järjekordset välisklubide juhendamise perioodi olin avatud jälle koduliigasse naasmisele. Pärnu võrkpalliklubi visioon ja ambitsioon tulevikuks tundus väga huvitav ja motiveeriv, et selles kaasa lüüa," alustas Vassiljev.

"Vaatame seda pisut pikema pilguga ja loodetavasti tõuseb sellest koostööst kasu Eesti võrkpallile laiemalt. Samas usun, et ka juba järgmine hooaeg tuleb siinsetes liigades väga võitluslik ja põnev, sest klubid saavad järjest paremini komplekteeritud," lisas Pärnu uus juhendaja.

Pärnu VK juhatuse liige Jaanus Nõmmesalu märkis, et Vassiljev toob suvepealinna uut hingamist ja kogemust. "Raineriga vesteldes Pärnu Võrkpalliklubi tuleviku osas oli üsna kiirelt selge, et meie nägemused kattuvad ja saame mõelda veidi kaugemale kui üks aasta ja sõlmisime lepingu kolmeks hooajaks. Rainer toob klubisse uut hingamist ja kogemust. Kasvavad ootused noorte mängijate arengule ja tulemusele. Ootame põnevusega uut hooaega."

Vassiljevi kõrval võtab abitreeneri rolli sisse Kermo Basov. "Kermol oli oluline roll Zalau klubi edukas hooajas Rumeenia meistriliigas. Ta on viimase hooajaga ennast statistikuna igati tõestanud ja usun, et ta on valmis järgmise sammu astuma ja lisaks ka abitreeneri rolli võtma," iseloomustas Vassiljev oma uut abilist.

Rainer Vassiljev on varasemalt juhendanud Eestis Tartu Bigbanki, Rakvere võrkpalliklubi ja Selver Tallinna meeskondi. Välisklubidest on tema tööandjateks olnud Schönenwerdi Volley (Šveits), Lubini Cuprum ja Wroclawi Chemeko-System Gwardia (mõlemad Poola), Paphose Pafiakost (Küpros) ning Zalau SCM-i (Rumeenia).

Samuti on ta abitreenerina juhendanud Eesti rahvusmeeskonda ja -naiskonda.