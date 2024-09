Norris andis kvalifikatsiooni eel tormihoiatuse

Esimesel reedesel treeningul jäi Norris 0,076 sekundiga alla Ferrari piloodile Charles Leclerile, aga oli teisel treeningul monacolasest omakorda 0,058 sekundiga parem.

Laupäevase treeningu lõpul läbis Norris kvalifikatsioonisiringi simulatsioonil raja tulemusega 1.29,646, millest paremat aega pole Marina Bayl kunagi näidatud.

Ta edestas 0,479 sekundiga Mercedese sõitjat George Russellit. Tiimikaaslane Oscar Piastri jäi maha 0,785 sekundiga.

FP3 CLASSIFICATION: Lando Norris is the man to beat heading into qualifying #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/oE11HyNbwi