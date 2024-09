Aron lõpetas pooleks tunniks peatatud põhisõidu kuuenda kohaga

Veidi aega pärast starti toimus Bakuu ringrajal suur õnnetus, kui Kush Maini (Invicta Racing) jäi stardis paigale ning talle sõitsid konkurendid Oliver Goethe (MP Motorsport) ja Pepe Marti (Campos Racing) tagant sisse. Sõitjad pääsesid vigastusteta, kuid punase lipu tõttu pandi sõit pooleks tunniks pausile, et rada puhtaks teha.

