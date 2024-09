Jakin: Mihkels läheb EM-il eliidis hea tulemuse mõtetega rajale

"Ma arvan, et alati on mingid suured nimed olnud nii kaua kui mina olen ise sportlasena ja nüüd siis treenerina [käinud], mingid suured nimed on alati esindatud. Kui EM tuli kunagi, siis see ei olnud nii suure tähendusega, aga nüüd ma arvan, et eliidis tahavad kõik endale seda särki selga saada," arutles Jakin intervjuus Vikerraadiole. "MM-iga võrreldes on ta ikkagi väiksem asi, aga ei, ta on täitsa kõrgel kohal võidusõit ja ma arvan, et kui meie eliiti nagu Madis Mihkelsit võtta, siis tal on väga hea võimalus siin väga hea tulemus teha. Tänavu ta otsustas ka tänu sellele eliidimeeskonda esindada, mitte U-23. Ta läheb ikkagi hea tulemuse mõtetega rajale."

Koondise eeldatav kõige olulisem päev ongi siis meeste eliidi grupisõidupäev? "Jah, kindlasti see, aga kindlasti ka juunioride," sõnas Jakin. "Ma ei ütleks, et ka juuniorid väga madalate eesmärkidega peaks starti minema, kuna meil on kuus meest on väljas ja Oliver Mätik, Ron Rooni, Riko Tammepuu ja Joonas Puuraid on ikkagi olnud meil ikkagi kogu aeg topis, naid on Nations Cupidel võidud kirja saanud. Ma arvan küll, et siin ei ole ainult Madis. Muidugi Madise hea koht on võib-olla keerulisem saada ja tema hind on kõrgem. Tüdrukud samamoodi U-23-s on väga konkurentsis."

U-23 grupisõidud on EM-il kavas reedel, meeste grupisõit sõidetakse pühapäeval.