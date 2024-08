Napilt kukkumist vältinud Mihkels teenis ühepäevasõidul 18. koha

Finišisirgele jõudes oli võidu nimel heitlema jäänud kolm ratturit. Oma paremuse neist pani kodupubliku rõõmuks maksma Jenno Berckmoes (Lotto Dstny; 4:04.32), kes edestas norrakat Tobias Halland Johannesseni (Uno-X Mobility; +0.02) ja šveitslast Fabio Christeni (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.02). Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 32 sekundiga, vahendab EJL.ee.

Eestlane oma tulemusega rahule ei jäänud, sest Muur van Geraardsbergenil toimunud võidumineku ajal tuli Mihkelsil kukkumisse sattumise tõttu ratast vahetada.

"Jäin ise püsti, kuid rattaga enam edasi sõita ei saanud," kirjeldas Mihkels võistluse järel. "Jälitasin gruppi pikalt ja finišis sõitsime viienda-kuuenda koha peale. Lõpp oli tõusu otsas koos vasakkurviga. Millegi pärast mäletasin, et joon on 150 m peale kurvi. Tulin finišisirgele juba vajutades esimesena välja, kuid siis nägin, et 400 meetrit on veel minna. Viimased 150 m kustusin juba täiesti ära."

Kokku sai raskel võitlusel tulemuse kirja vaid 53 ratturit.