Armin Raag võitis rallikrossi Soome meistrisarja etapi

Raag võitis oma eelsõidud. "Esimeses sain stardist kohe ette ja hoidsin liidrikohta lõpuni välja. Enne teist eelsõitu rada kasteti, startisin välimiselt positsioonilt, kus oli märksa libedam kui seespool, kuid läks korda ikka võita. Ka kolmandast tuli võit," vahendab autosport.ee.

Finaali juhtis Raag algusest peale. "Päike oli madalal ja paistis otse silma, päris raske oli sõita."

15-aastane Raag on sõitnud käesoleval hooajal nii noorte 125/250 klassi krosskardiga kui ka täiskasvanute Xtremeiga. Soome võistlus oli viimane võistlus 125/250-s. "Edaspidi võistlen vaid Xtremeis, aeg on noorteklassist edasi liikuda. Kiiremas klassis on õppida veel küll, kuid sõita on ka muidugi äge."