Eesti sõidab maleolümpiale tugeva koondisega

Eesti malekoondis sõidab 10. septembri hommikul Ungarisse maleolümpiale, mis toimub Budapestis 10.-23. septembrini. Kümneliikmelise koondise koosseisus istub malelaua taha läbi aegade parim naismaletaja Mai Narva, kelle treener on Eesti malelegend Jaan Ehlvest. Meeste koondise esimaletaja on Kaido Külaots.

Eesti Maleliidu presidendi Joakim Heleniuse sõnul avaneb Eesti malel taas võimalus tõusta maailma tippude hulka, nagu kunagi Paul Keresega. "Meil on üle pika aja tugev maleolümpia koondis, kelle seas on Eesti parim naismaletaja Mai Narva. Maleolümpia on üks osavõtjaterohkeim spordisündmus ja seetõttu on malemedal ülisuur saavutus. Medaleid jagatakse nii meeskondlikus- kui ka individuaalarvestuses. Eesti koondisel on head šansid tippu tõusta mõlemas. Seni oleme saanud medali ainult üks kord ja see oli 1939. aastal, kui Paul Kerese tiim tuli pronksile," rääkis Helenius.

Seekordsele maleolümpial on registreerunud 197 võistkonda, kes võistlevad tiimides neljal laual. Iga tiimi tulemused liidetakse kokku, et saada üldine võistkondlik tulemus, samuti toimub individuaalarvestus.

"Kindlasti ei ole lihtne võistelda kõrgetele kohtadele täisprofessionaalsete tiimide vastu. Võib juhtuda, et mingil kindlal võistkonnaliikmel läheb väga hästi, aga võistkonnal tervikuna mitte. Anname endast kindlasti parima, et hea tulemusega olümpialt naasta. Eesti meeskond on väga kogenud. Eriti huvitav hakkab olema Eesti naiskonna esitus, kelle treenerina sõidab Budapesti Eesti malelegend Jaan Ehlvest," rääkis Eesti parim meesmaletaja Kaido Külaots.

Praeguseks on treeningtööst Mai Narvaga kasvanud välja kogu naiste koondise juhendamine.

Ehlevesti sõnul suudab Narva kindlasti väga edukalt esimest lauda hoida. "See looks ülejäänud naiskonnaliikmetele kindlustunde mängudeks. Naiste koondise liikmed on tavapäraselt noored, keskmise vanusega 23 aastat. See lisab neile perspektiivikust ja loodame juba praegu favoriite üllatada," Ehlvest.

Narva sõnul saab tänavuse olümpiameeskonnaga head tulemust saavutada küll, kui kõik on heas malelises vormis ning tunnevad end füüsiliselt hästi. "Mis individuaalmedalisse puutub, siis on väga hea turniiri puhul kõik võimalik. Kõige realistlikum eesmärk on saada algasetusest ettepoole. Kindlasti on treener Jaan Ehlvestist meie tiimile olümpial palju kasu, kuna tema malelised nõuanded on väga väärtuslikud," rääkis eestlanna.

Maleliidu president Joakim Helenius peab oluliseks Eesti male viimist uuele ja laiemale tasemele, mis kaasaks palju suuremat ringi malemängijaid, eriti lapsi. Selleks on vaja male ümber luua hästitoimiv struktuur, mis hõlmab treenereid, turniire ja huviringe. Selline arendustegevus vajab mõistagi raha. Maleliidu president astus ise esimese sammu ning sponsoreerib malet oma ettevõttega Trigon Capital. "See on algus. Loodan, et ka teised ettevõtjad, kes on sarnaselt minuga lapsena malet mänginud ja teavad selle kasutegurit, tulevad male populariseerimisel appi ja panevad samuti õla alla," lisas Helenius.

Heleniuse sõnul on male intellektuaalne mäng, mis aitab elus läbi lüüa ja treenib aju analüütiliselt ja loogiliselt mõtlema. Seetõttu on oluline tuua lapsi male juurde ja õpetada neid seda mängu armastama. "Male on palju enamat kui lihtsalt mäng. Male õpetab meid tegema õigeid otsuseid nii juhtimises, igapäevaelus kui mängus. Males saavutatakse tulemusi mõistusega, see õpetab käike ette nägema ja lahendusi otsima. Eesti majandusele on ka tulevikus vaja targalt mõtlevaid inimesi, mistõttu peame leidma viise, kuidas suunata lapsed nutimaalimas aja surnukslöömise asemel male juurde," tõdes Joakim Helenius.

Koondise koosseis:

GM Kaido Külaots

GM Aleksandr Volodin

GM Meelis Kanep

IM Tarvo Seeman

IM Andrei Timošin

IM Mai Narva

WIM Margareth Olde

WFM Triin Narva

WFM Sofia Blokhin

WCM Grete Olde