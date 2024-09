Ehlvest sõidab maleolümpiale: minu jaoks on see väga huvitav ettevõtmine

Kaks nädalat kestvale ja Šveitsi süsteemis mängitavale 11 vooruga maleolümpiale sõidab suuremate lootustega Eesti naiskond, kelle viiest liikmest tituleerituim on kindlasti Mai Narva. Tema juhendaja Jaan Ehlvest on samas rollis naiskonna juures ka maleolümpial.

"Seekord me kindlasti kuue parema hulka ei pretendeeri. Minu jaoks on see väga huvitav ettevõtmine, sest tegemist on huvitavate noorte mängijatega. Meie esinumber Mai Narva on juba maailma mastaabis häid tulemusi näidanud, nii et võib-olla suudame tema juhtimisel mõningaid võistkondi üllatada."

Meeste koondises on rohkem kui pooled liikmed suurmeistri nimetusega, ülesandmislehel ollakse kuuenda kümne lõpus, seda 197-e meeskonna konkurentsis. Eesti koondis on väljas hetke parimas võimalikus rivistuses.

"Suurmeistreid ei ole Eestis palju, kui viiest mängijast kolm on suurmeistrid, on see päris hea indikaator. Mingi käik veel kuskilt juurde panna oleks keeruline, suhteliselt on see tugevaim [koosseis]," tõdes Kaido Külaots.

Veidi enam kui pool aastat on maleliidu presidendi rollis olnud Joakim Helenius. Peaeesmärk on jõuda noorteni ja mitte ainult sportlikel põhjustel.

"Kui tahame, et noored mõtleks rohkem analüütiliselt ja loogiliselt, on vaja, et nad veedaks vähem aega telefonimängudega ja rohkem aega male mängimisega," sõnas Helenius.